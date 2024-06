Como saber se o seu ex está exibindo sua nova felicidade apenas para te dar ciúmes: isso o denuncia

Se desde que você terminou com seu ex, a única coisa que ele faz é ostentar o quanto é espetacular a sua vida, viagens, luxos e até uma nova parceira, pode ser para te provocar ciúmes, mesmo que ele nunca admita. Isso indica um processo de luto que não foi resolvido da melhor maneira, mas que busca encobrir a dor com situações externas em vez de se permitir sentir a tristeza e a solidão.

Numa tentativa de avançar sem você e te fazer ver que ele não precisa mais de você, o seu ex pode mostrar mais do que o normal o que faz no dia a dia e a felicidade que isso lhe traz, mas na realidade só está à espera que você veja as suas atualizações de stories ou postagens.

Não acredite em tudo o que você vê nas redes sociais, porque as pessoas só mostram uma parte de seu processo | (Freepik)

Como saber se o seu ex está ostentando a sua vida para te deixar com ciúmes

Um fator principal é que a mudança de comportamento seja abrupta. Se era uma pessoa reservada, distante das redes sociais e mais discreta, e de repente começa a compartilhar TUDO, em última análise, é uma maneira de mostrar que está bem sem você, mesmo que seja apenas para aparentar.

Da mesma forma, a frequência também influencia: não é a mesma coisa compartilhar ocasionalmente que viu seus amigos, foi a uma festa ou desfrutou de uma refeição deliciosa, do que fazer isso todos os dias e a toda hora. Estaria tentando preencher seus vazios com validação externa.

Muitos homens tendem a extravasar sua dor com distrações | (Freepik)

Um detalhe característico é que ele não te bloqueia das redes sociais, pois está interessado em ter você em suas plataformas para que você possa ver o quanto a vida está maravilhosa e até mesmo é capaz de dar ‘curtidas’ para chamar atenção com suas interações e fazer com que você entre para bisbilhotar em seu próprio perfil.

No entanto, como nos alerta a Psicologia Online, “é importante lembrar que ali só se mostra uma parte da vida da pessoa. Nestas plataformas costumam ser exibidos os bons momentos, as alegrias, as viagens etc. Não fique apenas com o que você pode ver por lá”.

Além disso, “as redes sociais podem ser um ponto que nos mantém presos ao passado. Talvez seja bom se afastar dessa pessoa na internet, você pode excluir seu ex-parceiro, se achar necessário para avançar”, recomendam.