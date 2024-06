As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta de Lua Crescente

Confira as novas revelações do tarot para está sexta-feira, 14 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – O Mundo

De 23 de julho a 22 de agosto

Você passa por um momento esplêndido, cheio de desafios mas com muito sucesso. Cuidado com as pessoas que não querem te ver bem, você sabe o que fazer nesses momentos e como se encher de forças para que nada de negativo te pare.

Signo de Virgem - O tolo

De 23 de agosto a 22 de setembro

Esta carta representa uma criatura que parece não viver na realidade e que ninguém leva a sério, por isso você deve tentar se organizar e concentrar suas forças naquilo que considera ser a coisa mais importante a resolver.

Signo de Libra – Temperança

De 23 de setembro a 22 de outubro

Mantenha o equilíbrio em sua vida e não entre em problemas que você tem certeza de que pode perder. Outro alerta importante do tarot neste momento: evite também mal-entendidos ao seu redor.

Signo de Escorpião - Justiça

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você deve ser firme e assertivo em suas decisões para que no trabalho não tenha problemas que não possa resolver posteriormente. As abordagens que você faz pessoalmente, pense nelas e reflita muito bem sobre o tema.

Texto com informações do site Nueva Mujer