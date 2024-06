As blusas ‘Frida Kahlo’ estão de volta e prometem um visual mais elegante e charmoso: veja como usá-las

Em 2024, os estilos românticos são os grandes protagonistas e não apenas María Félix nos presenteou com uma das peças icônicas deste ano, como as blusas boho pretas, mas também outra mulher icônica da história do México que vestiu uma das tendências mais fortes do ano.

Atualmente, Frida Kahlo se tornou um ícone da arte, mas seu legado não parou por aí, também se transmitiu para o mundo da moda graças aos trajes que ela usava, incluindo os conjuntos cobertos de babados, que décadas depois voltam a chamar a atenção do mundo da moda, fazendo parte das coleções dos designers mais importantes da moda.

Os meios especializados em moda a consideram uma pioneira no uso de babados, os mesmos que fazem parte de tendências como o mermaidcore e o famoso coquete, que, no início de 2024, se tornou uma declaração de estilo.

O que são as blusas 'Frida Kahlo'?

Com belos enfeites florais, brincos grandes, saias e um icônico penteado trançado, Frida Kahlo se tornou um ícone da moda, sendo uma das primeiras mulheres a usar roupas com babados e, ao contrário do que muitos pensam, a famosa pintora usava com muito estilo um tipo de blusa que agora é reconhecida por seu nome.

Embora não tenha inventado essa tendência, Frida Kahlo conseguiu transformar blusas com babados e tecidos no decote que hoje em dia são usados não apenas por grandes casas de moda. Aqui estão algumas dicas para identificá-la.

A moda evolui e se transforma, isso é um fato, mas, para identificar as blusas Frida Kahlo, só é necessário identificar os babados que geralmente cobrem o peito, pescoço e mangas, tendo uma forma reta ou quadrada.

Isso não significa que seja uma regra, pois, como tudo evolui, é possível reconhecê-las através de suas saias em designs de transparências, rendas, jeans, acetinadas e estampadas.

Como combinar blusas de babados ou estilo 'Frida Kahlo'?

Se você também gostaria de se juntar à tendência da qual Frida Kahlo é uma verdadeira pioneira, então, aqui estão algumas dicas, incluindo apostar em alguns acessórios exuberantes em cores douradas e prateadas, assim como fez a famosa pintora, ou combiná-las como ela fez com saias longas.

O melhor de tudo é que é uma peça statement, então você conseguirá que por si só chame a atenção sem a necessidade de adicionar outros elementos como jaquetas, blazers, jaquetas de couro ou trench coats.

Pelo contrário, deixe-a assumir o protagonismo que merece, combinando-a com peças como jeans básicos, os melhores para esse tipo de blusa são os skinny, pois proporcionam o equilíbrio necessário com uma peça que geralmente é folgada e chamativa. Você também pode usar saias, shorts, calças de alfaiataria ou calças com pregas ou minissaias, em cores neutras para que pareça equilibrado e elegante, pois em si mesma, já possui muitos elementos que é melhor não saturar.