Unhas ‘banho de espuma’, a tendência atemporal para conseguir uma manicure elegante e sofisticada

Cada vez mais a simplicidade continua sendo a tendência na manicure, já que menos significa mais elegância e sofisticação, assim como exibem as grandes estrelas do espetáculo, assim como as mulheres da realeza. Agora, as unhas de banho de espuma estão em alta e vão ditar a moda por mais alguns meses e, possivelmente, se tornar um clássico, como as francesas.

Está inspirada na aparência suave e cremosa de um banho de espuma. Este estilo de unhas é conhecido pelo seu visual limpo, brilhante e quase etéreo, evocando a relaxação e a frescura de um banho de espumas. Caracteriza-se por usar apenas tons suaves e translúcidos, geralmente claros e neutros, como rosa pálido, bege ou branco translúcido.

Além disso, tem um brilho intenso que simula a aparência das bolhas de sabão. Outro aspecto é que o design é simples, sem decorações excessivas, focando na naturalidade e no cuidado das unhas. O minimalismo em sua expressão máxima.

Estão sendo muito pedidas nos salões de beleza porque são atemporais, além de que dão um aspecto de sofisticação, juntamente com uma aparência luxuosa. Eles oferecem um visual refinado e sutil, perfeito para qualquer ocasião, realçando a beleza natural das unhas sem a necessidade de cores ou designs chamativos, e a aparência brilhante e polida transmite uma sensação de limpeza e cuidado meticuloso.

Entre as suas vantagens destacam-se que podem ser usadas em qualquer contexto, seja para eventos formais, laborais ou casuais, e que por ser um design minimalista e natural, é mais fácil de manter e menos propenso a mostrar desgaste. Também se adapta a qualquer estilo e pode ser facilmente combinada com qualquer look.

Em relação à manutenção, que é uma das preocupações de qualquer mulher, é importante manter as unhas e cutículas hidratadas para conservar o aspecto fresco e saudável. Além disso, aplicar uma camada de esmalte transparente a cada poucos dias para manter o brilho intenso, e evitar o uso das unhas como ferramentas para prevenir danos e desgaste.

As ‘unhas de banho de espuma’ oferecem uma alternativa elegante e fácil de manter para aquelas que buscam um visual de unhas natural e sofisticado.