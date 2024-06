Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta A Grande Mãe

Momento de muita introspecção, pois algo grande está sendo gerado dentro de você e dará frutos importantes. Compreenda que a vida é um ciclo e tire o melhor dessa etapa, com a graça de uma jovem, a paciência de uma mãe e a sabedoria de uma avó. Respeite a colheita e tenha sempre calma para refletir.

Touro – Carta A Temperança

Momento de mudanças e de forte transmutação da sua própria energia. Algo pode mudar completamente e os movimentos da vida são importantes. É importante manter o ritmo e a mente e coração aberto para poder evoluir em uma situação. Não tema aceitar as voltas do mundo e compreenda que você está aqui para viver e fazer descobertas.

Gêmeos – Carta A Ceridwen

Momento de recuperar seu poder e superar tudo aquilo que já tirou sua força um dia. Nasce agora um impulso que contribuirá com o renascimento, transformação e inspiração em sua vida, por isso abra-se a essas novas energias. Seu magnetismo em alta pode atrair muita coisa positiva, mas também negativa de pessoas que se incomodam com seu despertar; aproveite e proteja-se também.

Câncer – Carta A Dama Branca

Momento em que uma finalização se aproxima, marcando que algo precisa morrer para que o novo nasça. Por mais que suas mãos pareçam atadas, existe um grande valor em saber enfrentar o inevitável com coragem e peito aberto. Mais do que nunca assuma as rédeas do destino com garra.