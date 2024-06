Para atrair o sucesso e a abundância para a vida, o Feng Shui é uma das melhores práticas ancestrais que equilibra as energias e potencializa o bem-estar através de um poderoso ritual imperdível da filosofia milenar taoísta.

Feng Shui: o poderoso ritual com café e laranja que serve para atrair as boas energias

Com sua sabedoria milenar, o Feng Shui oferece ferramentas muito poderosas para harmonizar o ambiente e as metas, combinando dois ingredientes naturais muito eficazes para atrair energia positiva.

O Feng Shui, uma antiga disciplina chinesa, busca harmonizar os espaços de acordo com a disposição dos objetos, mas também busca harmonizar as energias que o habitam. Trata-se de uma arte milenar que oferece diversas técnicas para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde e atrair a prosperidade para o lar.

Uma das práticas é a purificação do ambiente, que ajuda a eliminar todas as energias negativas acumuladas e a renovar o fluxo de energia positiva no ambiente.

Como fazer o ritual de purificação com café e laranja?

O primeiro passo envolve o uso de uma folha de papel alumínio sobre uma superfície plana, em seguida, espalhe o pó de café sobre todo o alumínio, criando uma camada uniforme.

Com os primeiros passos prontos, é hora de acender o café com um isqueiro, é importante esperar a fumaça antes de continuar.

Quando o café começar a soltar vapor, você pode adicionar cascas de laranja sobre o café aceso com uma pequena quantidade de açúcar sobre a mesma casca. Com cuidado, é necessário envolver todos os ingredientes em papel alumínio, garantindo que estejam totalmente selados dentro do mesmo.

Uma vez que o pacote estiver pronto, é necessário abrir todas as janelas para deixar sair as energias negativas e permitir a entrada das positivas enquanto se caminha por todos os cantos da casa com o pacote na mão, dentro de um recipiente para proteção do calor.

Por último, é muito importante descartar todos os elementos de maneira correta através da natureza.