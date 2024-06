Como usar shorts cargo com salto alto para parecer mais jovem aos 40 sem perder a elegância

Os shorts cargo são uma grande tendência este 2024, pois trazem frescor, estilo e conforto, podendo ser usados sem problemas aos 40 anos ou mais.

Trata-se de uns shorts com bolsos dos lados ou à frente, que podem ser largos ou justos e vêm em tons como verde, bege, creme, branco ou preto.

A melhor maneira de usá-los com elegância é combiná-los com saltos altos, então vamos te mostrar como usá-los aos 40 para que você esbanje estilo e até pareça mais jovem.

Shorts com camisa branca e sapatos sem salto

Se quiser parecer elegante e na moda aos 40 anos, você pode usar shorts cargo em tom bege e combiná-los com uma camisa branca por dentro.

Você pode complementar esse visual com um par de saltos transparentes, mais conhecidos como naked shoes, e ficará a mais delicada e sofisticada, completando com uma bolsa chique.

Carga curta com blazer e saltos altos

Outro visual que fará você parecer sexy, elegante e moderna aos 40 anos é usar um short cargo em bege ou verde com um top e um blazer curto.

Para este visual, podes optar por uns stilettos que te dêem altura, elegância e façam com que as tuas pernas pareçam mais alongadas, e complementa com uma bolsa e óculos escuros.

Shorts com camiseta e saltos altos

Se quiser algo mais jovial e que te favoreça, pode optar por usar um short cargo, seja bege ou verde, com uma camiseta branca.

Você pode complementar este look com saltos brancos ou pretos com tiras para um visual elegante e chique e, é claro, adicione uma bolsa chique.

Macacão curto com alpargatas

Num outro visual, podes usar um short cargo justo ou largo com um body de mangas compridas, que te ajude a exibir a tua figura e a conseguir uma cinturinha.

Este traje pode ser combinado com alpercatas bege ou brancas, ou com stilettos se preferir, de qualquer forma ficará bem e você vai brilhar.