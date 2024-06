As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta de Lua Crescente

Confira as novas revelações do tarot para está quinta-feira, 13 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Reflita sobre sua vida amorosa, é hora de crescer e deixar para trás a fase da imaturidade. Você é a alma das festas, gosta de organizar reuniões familiares. Um amor do passado pode voltar, mas tome cuidado para não reabrir velhas feridas.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você tem muitos compromissos familiares e compra presentes, é um signo muito detalhista. Um amor do passado pode voltar, mas é hora de fechar ciclos e se abrir para novos relacionamentos que façam você se sentir melhor.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Dois amores percorrem seu coração, tome uma decisão e escolha com quem deseja construir um relacionamento estável. Sua natureza sociável leva você a buscar companhia, mas não se contente com menos do que você merece, não deixe que se aproveitem de você.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Dias cheios de compromissos esperam por você, mantenha uma atitude positiva para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de crescimento que surgirem. Você receberá um convite para uma festa onde se divertirá muito e conhecerá gente nova.

