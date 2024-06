As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta de Lua Crescente

Confira as revelações do tarot para está quinta-feira, 13 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - De 21 de março a 19 de abril

Tenha cuidado com envolvimentos românticos, é melhor evitar problemas. Às vezes, sua impulsividade e controle em relação ao seu parceiro e às pessoas próximas a você podem causar problemas, trabalhe no controle do seu temperamento e na busca pela felicidade.

Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Tenha cuidado com pessoas de confiança e com o mau-olhado, fique atento às energias negativas. Concentre-se nos estudos para evitar problemas. Organize seu tempo e fique atento a possíveis fraudes ou problemas bancários.

Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Lembre-se da sua capacidade de negociação, o sucesso está em suas mãos. Aproveite o seu tempo de trabalho, você é conhecido pela sua conformidade e responsabilidade. Cuidado com a inveja dos colegas, evite exibir suas conquistas.

Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Lembre-se que o seu signo busca relacionamentos sérios e duradouros, esse é o seu momento de encontrar o amor verdadeiro. Analise uma mudança de emprego e considere a brir seu próprio negócio, este é um momento de crescimento profissional importante.

