Adeus tênis? As sandálias ‘track’ são a sensação: veja como você usá-las com jeans de forma elegante

A moda sempre anda em círculos, e nos calçados, também acontece isso. Como as sandálias, que ano após ano se posicionam como as favoritas do guarda-roupa das mulheres, proporcionando alguns dos looks mais confortáveis, frescos e chiques.

Desde o ano passado, os especialistas em moda têm proposto uma mudança de mentalidade em relação às tendências, propondo uma dualidade que combina elegância com conforto, apresentando alguns dos looks mais chiques de 2024, onde o luxo discreto é proclamado como um dos grandes vencedores.

As sandálias, assim como os jeans, são aquele calçado que combina perfeitamente com todos os looks, são tão versáteis que qualquer uma de suas apresentações é ideal para fazer você parecer uma deusa, e o melhor de tudo é que você não precisa de muitos elementos, seja na versão de salto, thong, rasteiras ou track, como as que estamos prestes a apresentar, são igualmente autênticas.

O que são as sandálias 'track'?

Existe um tipo de sandália que conseguiu conquistar as mulheres e que este ano está entre as mais pedidas pelas amantes da moda, graças ao conforto que oferece e à autenticidade que deixa em cada um dos looks que compõe.

Por um tempo, o calçado 'chunky' tem se posicionado como o favorito das fashionistas e essa essência tem sido transmitida para as sandálias track, aquelas que são impossíveis de ignorar, graças às suas características 'robustas' de sola grossa, que também proporciona altura e são tão largas que é impossível passarem despercebidas no seu visual.

O poder delas é tal que até a Vogue disse que este calçado tem a capacidade de transformar uma coisa simples em algo vanguardista e que são tão confortáveis e versáteis que você vai querer usá-los mais de uma vez combinando com diferentes roupas.

Como combinar sandálias "track"?

Este tipo de calçado fica perfeito com tudo e com certeza será o seu melhor aliado, quer combine as suas sandálias track com vestidos, saias, calções e claro, não podem faltar os jeans que se tornam a dupla perfeita para qualquer peça.

Se você procura dar um toque diferente ao seu visual, então combine as suas sandálias track com jeans, serão o elemento perfeito para misturar conforto com glamour. O segredo está nas peças superiores.

Para algo casual, combine tops sem mangas e camisas folgadas, eles serão seus melhores aliados para suas férias e para se manter fresca e leve, mas se preferir algo mais elegante e glamoroso, dê uma chance a este tipo de sandálias em preto ou creme com peças como coletes de alfaiataria, camisetas pretas e looks totalmente pretos, bege ou brancos, com eles você capturará a essência do luxo discreto como uma verdadeira especialista.

Por último, complemente com um penteado no estilo clean look para algo formal e glamoroso e termine com óculos de sol, ou então, adicione bonés de beisebol e pequenas bolsas para dar destaque às suas sandálias, também pode acrescentar alguns chapéus para um toque de verão.