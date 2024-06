Quer que alguém se apaixone por você? Aqui estão 8 dicas de especialistas para conseguir isso

Quando estamos apaixonadas, todas desejamos que nosso interesse amoroso se fixe em nós e que seus sentimentos sejam recíprocos. Com esse objetivo, muitas de nós nos propomos a realizar diferentes ações.

Mas será que é possível realmente fazer alguém se apaixonar apenas com certos gestos em relação a essa pessoa? De acordo com especialistas na área de relacionamentos, a resposta é sim, mas também não.

Para entender a contradição, é preciso primeiro compreender o que deve acontecer entre duas pessoas para que elas realmente se apaixonem e possam começar um bom relacionamento sólido.

A psicóloga clínica Bobbi Wegner explicou ao Mind Body Green que é mais provável que as pessoas se apaixonem quando estão presentes três componentes principais: atração, desejo e apego.

“A atração é o que parece: curiosidade, interesse ou gosto por alguém”, apontou. “A luxúria é um forte desejo sexual por alguém e o apego é um vínculo emocional entre duas pessoas”.

De acordo com a especialista, à medida que os indivíduos se tornam mais próximos em nível emocional, começam a buscar intimidade e em breve começam a sentir-se mais seguros quando estão juntos.

Agora, não existe uma maneira de forçar nenhum dos três componentes-chave do amor, mas de acordo com um estudo há algumas coisas que funcionam como precursoras do mesmo.

Tais como aparência, personalidade, semelhança, familiaridade, influência social, satisfação de necessidades, gosto mútuo, excitação, mistério, isolamento, entre outros.

O terapeuta Ken Page afirmou à mídia que o que leva as pessoas a se apaixonarem é "uma combinação de verdadeira vulnerabilidade, desejo, sexualidade e romantismo".

Os três criam "uma mistura -algo parecido com o Santo Graal- de segurança, excitação, disponibilidade e amor compartilhado. Isso é realmente o que buscamos", indicou.

8 dicas dos especialistas para fazer alguém se apaixonar por você

No entanto, se quiser promover o surgimento desses sentimentos de intimidade e proximidade, continue lendo para conhecer 8 dicas para alcançar isso segundo especialistas consultados por Mind Body Green.

Aprofundar a intimidade

O primeiro passo para promover o romance entre duas pessoas é aprofundar gradualmente o nível de intimidade entre elas através de momentos de vulnerabilidade compartilhada e tempo de qualidade.

Mostrar interesse com linguagem corporal

O segundo passo para cultivar a atração no amor é demonstrar interesse na linguagem corporal. Gestos como contato visual ou toque sensível aumentam a proximidade e o desejo.

Sair em aventuras juntos

Se a pessoa que você gosta e você começaram a sair em encontros, uma forma extraordinária de fazê-la se apaixonar por você é terem aventuras juntos, pois isso ajuda a aprofundar a conexão.

Nunca deixar de crescer

Outra dica dos especialistas é nunca parar de ser você mesmo e de crescer quando se está apaixonado ; especialmente quando se está em um relacionamento longo e se deseja que o outro se apaixone novamente.

"Muitas vezes, nos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos duradouros, as pessoas perdem a atração mútua. Não é porque já não sejam fisicamente atraentes, mas sim porque se perde a novidade", explicou Wefner.

“Por isso é muito importante que os parceiros de longo prazo permaneçam comprometidos com seus próprios interesses, não apenas para seu crescimento individual, mas também para manter um senso de mistério ou curiosidade com seu parceiro”, afirmou.

Dar atenção e compreensão

Uma maneira de fazer alguém se apaixonar é dedicar atenção e compreensão. Por isso, é importante conhecer muito bem essa pessoa para poder estar presente de forma a satisfazer suas necessidades.

Ter pequenos gestos de bondade

Algo que você pode fazer para mostrar a alguém que você gosta e se importa é ter pequenos gestos de bondade recorrentes que demonstrem o amor e cuidado que você sente, como levar café para eles.

Não perder a paciência

Ao tentar conquistar alguém, é importante não perder a paciência e permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. O verdadeiro amor leva tempo, então é preciso ter calma.

Não force o amor

Embora todos esses conselhos possam te ajudar a conquistar alguém, eles nunca vão forçar isso. O amor verdadeiro não exige um esforço maior de sua parte e de forma alguma você deve apressar o processo.

“No final do dia, há tantos aspectos desconhecidos, viscerais e opacos do amor por alguém que não podem ser fingidos. Se você está ‘tentando’ fazer alguém se apaixonar por você, pergunte a si mesmo por quê. Se o amor não for genuíno, não durará”, concluiu Wegner.