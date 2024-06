Quer parecer elegante? 3 penteados ‘old money’ que são fáceis de fazer e refletem sofisticação

Penteados old money

Se estiver procurando injetar luxo, sofisticação e elegância no seu dia a dia, nada melhor do que estes penteados ‘old money’, que são fáceis de fazer, sem distinção de idades ou compromissos na agenda. Seja para ir ao escritório, encontrar as amigas ou fazer diligências, eles são válidos em cada situação social pela sua praticidade.

ANÚNCIO

Sua atemporalidade se combina com seu toque minimalista, "tornando-os uma das opções mais simples e práticas para triunfar durante a estação mais quente do ano", apontam os especialistas da Glamour.

Penteados old money para o dia a dia

Rabo de cavalo

Os penteados old money não são apenas os penteados clássicos que não deixam um fio de cabelo à vista, mas também aqueles que brincam com o movimento e a textura capilar, como um bom rabo de cavalo alto. É sóbrio e sofisticado, assim como sexy e sedutor se combinado com uma boa maquiagem.

Semipreso

O semipreso é outra versão do modelo anterior que nos cativa, principalmente porque parece muito mais feminino ao deixar parte do cabelo solto e exposto. É um penteado prático, que fica bem tanto para eventos durante o dia como à noite e que pode ser usado com ondas, cachos ou liso.

De acordo com a mesma fonte, "a chave para reinventá-lo sob as tendências da primavera-verão de 2024 está em usá-lo com acabamento brilhante e estilo coquete", quase como se estivéssemos imitando o efeito molhado que as celebridades usam nos tapetes vermelhos.

Preso com mechas soltas

Por último, se estiver procurando algo mais glamoroso para usar com um vestido ou um look mais destacado, faça um penteado alto, médio ou baixo, mas sempre deixando mechas soltas que emoldurem o rosto e lhe deem um ar de frescor e juventude mais adequado ao que se busca em 2024.