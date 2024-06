Pérolas, cores e outros designs de unhas de junho que você precisa experimentar durante o mês

Está faltando ideias porque não sabe quais designs de unhas estão em alta em junho de 2024? Aqui mostramos as tendências que os especialistas estão seguindo para este mês, que marca exatamente a metade do ano e importantes celebrações como o Dia do Orgulho LGBT.

ANÚNCIO

Isso nos indica que, nessa temporada, a moda serão as cores ousadas, os acabamentos divertidos e as técnicas que reflitam glamour e sofisticação nas suas mãos.

Designs de unhas junho de 2024

Relacionadas com a natureza

De acordo com a Glamour, este mês também estamos mais conscientes sobre o cuidado da natureza, então as cores terra, azuis e verdes estarão na moda, assim como estampas que reflitam a mãe terra. Os tons pastel vão te favorecer especialmente.

Pérolas

Certamente você já viu o efeito esmaltado, que graças a estrelas como Hailey Bieber, dominam nosso visual. Também conhecido como efeito perolado ou unhas 'mermaidcore', estão entre as favoritas por destacar as mãos com elegância e sofisticação.

Unhas Coloridas

O momento é para experimentar cores divertidas que nos façam sair da zona de conforto, incorporando tons como laranja, amarelo e rosa neon. Os especialistas da mesma fonte recomendam incorporar designs geométricos, abstratos ou até mesmo com nail arts tropicais.

Se quiser algo um pouco mais discreto, reinvente a sua manicure típica com cores incomuns e até misturando várias linhas em um mesmo modelo ou fazendo a francesinha invertida.

Com rosas

As rosas e os motivos florais, em geral, são mais um dos estampados que estão capturando a atenção geral. São perfeitos para looks discretos e femininos, seja desenhados à mão livre ou incorporando adesivos que facilitam adicionar um padrão mais elaborado à sua manicure.