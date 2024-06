O que são os ‘nanokinis’? A tendência que é um sucesso atual: veja as celebridades que já usaram

Mudam as estações e as celebridades estão se preparando para estrear as novas tendências em roupas da temporada. Um favorito para mostrar as curvas e conseguir um bronzeado espetacular são os nanokinis.

O biquíni é uma peça que nunca sairá de moda ou perderá relevância. No entanto, existem padrões, tecidos, estilos e cores que se destacam mais do que outros, e o nanokini é um deles.

Celebridades como Dua Lipa, Ana De La Reguera e Bella Thorne já mostraram esses trajes de banho em suas redes sociais e geraram loucura entre seus seguidores.

A cantora britânica, Bella Thorne, usou um nanokini que é o melhor exemplo para descrevê-lo, um biquíni de crochê da Hello Kitty muito pequeno.

Pequeno, mas com história

Os nanokinis caracterizam-se por terem cada vez menos tecido, que cobre apenas as partes íntimas, são compostos por duas peças, um sutiã e uma calcinha, na maioria das vezes têm designs bordados e coloridos.

De acordo com o portal Uno Tv, a aparição desta pequena peça na indústria da moda tem décadas e foi de mãos dadas com o polêmico designer alemão Karl Lagerfeld, que apresentou algumas peças para a marca Chanel em 1995, sendo a modelo Stella Tennant quem desfilou.

A modelo apareceu com uma toalha amarrada na cintura e dois adesivos de mamilo cobertos com os logotipos clássicos da Chanel unidos por um fio preto fino.

Com esta primeira aparição, pode-se demonstrar que a moda está se reinventando ao apresentar esta tendência colorida e tecida, mas com o mesmo minimalismo antes apresentado.

Dua Lipa também já usou outros biquínis, um dos mais lembrados foi o que ela usou em suas férias em Miami, o traje de banho era laranja e amarelo, com quadrados intercalados nas duas peças.

Outras famosas como a atriz e modelo Mia Khalifa não ficaram para trás ao aderir à tendência aproveitando suas férias em Palm Springs, Califórnia, usando duas peças minúsculas em tons de rosa.