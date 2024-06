Novo estudo afirma que consumir menos carne e mais vegetais beneficia a saúde dos humanos e do planeta

O risco de morte prematura pode ser reduzido quando as pessoas seguem uma dieta baseada em frutas, vegetais e grãos integrais, de acordo com um novo estudo.

O estudo foi publicado no The American Journal of Clinical Nutrition e avaliou os dados dietéticos de mais de 200.000 mulheres e homens, que estavam inscritos em estudos governamentais de longo prazo - a cada quatro anos durante 34 anos, os participantes do estudo preencheram questionários sobre seus hábitos alimentares - e não sofriam de doenças graves quando a pesquisa foi iniciada.

Pesquisa

De acordo com o Dr. David Katz, especialista em Medicina Preventiva e Estilo de Vida, que não participou do estudo, "comer mais alimentos vegetais integrais, menos alimentos de origem animal e menos alimentos altamente processados é melhor tanto para a saúde das pessoas como para o planeta".

Katz, que é fundador da True Health Initiative, uma coalizão global de especialistas dedicada à medicina baseada em estilo de vida baseada em evidências, "neste trabalho, vemos que a mesma mensagem é amplificada: seguir um padrão dietético que promova a saúde do planeta e a sustentabilidade está diretamente relacionado a reduções significativas na mortalidade por todas as causas".

A pesquisa afirmou que consumir uma dieta saudável poderia reduzir o uso de terras em 51%; cortar as emissões de gases de efeito estufa em 29% e o uso de fertilizantes em 21%. Tudo isso, afirmaram os pesquisadores, ao mesmo tempo em que se aumenta a vida dos seres humanos.

Produção de Alimentos

A produção de alimentos é fundamental na crise climática. Por exemplo, a criação de gado para consumo humano utiliza grandes extensões de terras agrícolas e causa desmatamento, eliminação da biodiversidade e polui as águas.

“Mudar nossa maneira de comer pode ajudar a frear as mudanças climáticas [...] O que é mais saudável para o planeta também é melhor para nós”, comentou Walter Willett, autor do estudo e professor de Epidemiologia e Nutrição na Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, em Boston, informou a CNN.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os animais ruminantes podem emitir gases nocivos que têm um grande impacto no meio ambiente. Os gases que esses animais emitem e seus resíduos fecais geram metano, um gás de efeito estufa 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono, quando se calcula o aquecimento global ao longo de um período de 20 anos.

O efeito na saúde dos humanos

Em 2019, 37 cientistas de 16 países reunidos na Comissão EAT-Lancet criaram uma dieta com dois propósitos: melhorar a saúde dos seres humanos e, ao mesmo tempo, reduzir seu impacto no meio ambiente.

A proposta destacava o consumo de frutas, verduras, cereais integrais, legumes e outras proteínas de origem vegetal, além de recomendar a redução do consumo de carne e laticínios.

Após analisar os dados das 200.000 pessoas cujos hábitos alimentares foram estudados por mais de três décadas, para ver como correspondiam às diretrizes da Comissão EAT-Lancet.

Os pesquisadores concluíram que aqueles que seguiam mais de perto a dieta proposta pela Comissão EAT-Lancet tinham um risco de morte por degeneração neuronal 28% menor; 14% menos risco de morrer de doenças cardiovasculares; 10% menos risco de falecer por câncer e 47% menos risco de morrer de uma doença respiratória.