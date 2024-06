Mês do Orgulho! Designs de unhas com temática LGBT que você deve experimentar em junho de 2024

Todos os meses de junho são importantes para visibilizar a luta da comunidade LGBT na busca pelo respeito de seus direitos, por isso essas unhas vão te inspirar a se juntar a essa mensagem de tolerância e igualdade para pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans.

ANÚNCIO

Como popularmente é conhecido, o Dia do Orgulho está chegando em 28 de junho, então se você quiser participar de uma manifestação pacífica ou simplesmente conscientizar com seu visual onde quer que vá, apresentamos várias alternativas para exibir as cores da bandeira em suas mãos sem perder a elegância.

Desenhos de unhas com temática LGBT

Francesas

Um dos modelos mais bonitos que se podem usar este mês são as unhas francesas substituindo a clássica linha branca horizontal por várias cores, imitando um arco-íris. É importante cuidar dos detalhes fazendo-as muito finas e delicadas, mas sobre uma base rosa claro ou até mesmo a cor natural da sua mão para não sobrecarregar. O restante é feito com o top coat transparente.

Combinadas

Também podemos levar as cores da bandeira LGBT em cada um de nossos dedos, se você procura um design minimalista, sofisticado e jovial, mas sem ser muito chamativo ou irreverente. Isso permitirá ampliar a escala de tonalidades e destacar com delicadeza.

Por outro lado, se quiser algo mais moderno e que reflita a sua personalidade, adicione motivos ou estampas da temporada, como corações nas cores características deste mês, que tornarão a sua mensagem muito mais poderosa.

Com diferentes acabamentos

E quem disse que seus designs de unhas com temática LGBT não podem ser combinados com outros acabamentos e texturas? Por exemplo, eles ficam ótimos combinados com bases lisas em tons neutros, adicionando um pouco de glitter ou até mesmo esmaltes foscos, efeito esmaltado ou metálico. Acredite em nós quando dizemos que não há limites na hora de fazer suas combinações.