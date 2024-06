Está procurando realçar suas sobrancelhas? Kylie Jenner revelou seu truque para destacar o olhar

Kendall Jenner tornou-se uma referência de estilo e do mundo da moda não apenas por seus looks ou desfiles de moda, mas também pelos truques de beleza que costuma compartilhar com seus seguidores.

Recentemente, um vídeo da modelo explicando como conseguir um lifting de sobrancelhas perfeito com o Gua Sha, garantindo um olhar levantado e alongado.

Assim Kendall Jenner consegue sobrancelhas perfeitamente elevadas

Foi através do vídeo 'Beauty Secret' que Kendall Jenner compartilhou um de seus melhores truques de beleza com o Gua Sha, que é uma pedra geralmente de quartzo rosa ou jade - assim como o rolo - que tem a forma de coração para se adaptar aos diferentes ângulos do rosto.

No vídeo fornecido pela integrante das Kardashians, ela pede desculpas por não ser especialista na técnica, mas durante o processo podemos ver como ela obtém resultados perfeitos com este instrumento que é conhecido por ter diversos usos.

Jenner está massageando suas sobrancelhas para cima, enquanto segura a pálpebra com a outra mão e passa a pedra sobre suas sobrancelhas. Primeiro, ela o faz na horizontal, depois para cima e em direção à testa.

É assim que o músculo se estica para cima, causando um olhar mais aberto devido à postura das sobrancelhas. No entanto, tenha em mente que ao longo do dia você precisará reaplicar a técnica para evitar que as expressões feitas diariamente voltem a puxar para baixo.

Este truque invadiu as redes sociais, pois em questão de segundos você pode conseguir o efeito lifting que muitas mulheres e celebridades conseguem através de procedimentos estéticos.

Experts em beleza recomendam que o Gua Sha seja incluído na rotina facial diária para manter a estimulação e para que os resultados sejam visíveis de forma contínua. Deve ser usado após limpar a pele e depois para aplicar cremes ou óleos, a fim de não danificar a pele com o deslize que a pedra proporciona.