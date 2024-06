O excesso de açúcar na alimentação das pessoas pode levar as pessoas a sofrer de doenças crônicas

Já se perguntou por que ao longo de um dia de trabalho ou estudo, de repente, você sente vontade de experimentar o delicioso sabor de um sorvete, batatas fritas ou daquele doce que é o seu favorito? Pois bem, contamos que o responsável por querer consumir esses produtos doces é o seu cérebro. E isso se deve ao fato de que o açúcar que muito provavelmente consumiu no café da manhã liberou dopamina em sua cabeça. E te encheu de energia, a mesma energia que é gasta ao longo de um dia.

ANÚNCIO

O açúcar faz parte das pessoas

A produção de dopamina graças aos açúcares tem sido um dos principais problemas que as pessoas enfrentam na hora de se alimentar, isso porque o açúcar conseguiu se infiltrar em grande parte da alimentação doméstica, já que produtos básicos como chocolate, café, leite e cereais contêm altas quantidades de adoçantes artificiais. Isso torna difícil para as pessoas adotarem padrões de consumo mais saudáveis.

Isso se torna um problema quando consideramos que no mundo há cada vez mais casos de obesidade crônica e sua relação com casos de diabetes, câncer e problemas cardíacos.

O açúcar é um problema para a saúde

Pelo menos 80% dos alimentos que estão na despensa das casas das pessoas contêm ou são preparados com algum adoçante artificial. Isso gera preocupações entre os especialistas, pois o Ministério da Saúde advertiu que a obesidade aumentou, chegando a pelo menos 18,8% das pessoas na Colômbia estarem com sobrepeso.

Outros riscos associados a comer muito açúcar são:

ANÚNCIO

· Alterações hormonais

· Doenças crônicas.

· Cáries dentária

Se sabemos que o açúcar é ruim, por que continuamos consumindo?

Apesar de campanhas como a rotulagem de alimentos ultraprocessados realizada em países como México e Colômbia, que visa reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares, a realidade é que eliminar o açúcar das dietas das pessoas não é tão fácil como parece.

Apesar de as pessoas saberem que esses alimentos podem afetar sua saúde ao comprá-los, o baixo preço e a grande quantidade de empresas que produzem esses produtos tornam uma tarefa difícil adotar um consumo mais saudável. Isso sem mencionar que em várias regiões do país, os rendimentos não são suficientes para mudar o estilo de alimentação.

Os açúcares conseguem infiltrar-se nas casas graças ao seu baixo preço, como demonstra o exemplo da maçã e do refrigerante, onde a bebida açucarada chega a custar menos do que uma fruta.

Este exemplo está alinhado com o recente relatório da BBC que deixa claro que a indústria de produtos ultraprocessados é um dos negócios mais lucrativos para as empresas, devido ao baixo custo de investimento que produtos como batatas fritas requerem.

Estamos destinados a comer sempre açúcar?

A resposta curta seria não, pois adotar modelos de consumo mais saudáveis, embora pareça difícil, é a maneira mais apropriada para que as empresas também possam mudar seus modelos de produção. Uma sociedade que consiga rejeitar produtos ultraprocessados e com excesso de açúcar fará com que as empresas parem de produzi-los.