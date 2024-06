Encarregado de bagagens em aeroporto adverte por que não se deve levar nunca mazapão em uma mala

Desde os ataques de 11 de setembro, a segurança nos aeroportos tornou-se rigorosa e abrangente, afetando tanto passageiros quanto suas bagagens. Incidentes como a perda de malas são frequentemente ocasionados não por erros, mas por inspeções adicionais quando a bagagem parece suspeita ou não pode ser claramente verificada pelos scanners.

Alerta de Segurança: O Perigo Inesperado do Mazapán

Em uma reveladora entrevista ao NYPost, um encarregado de bagagens do aeroporto de Dublin destacou algumas práticas simples que podem evitar atrasos e verificações adicionais. Curiosamente, ele menciona especificamente o mazapán, um doce tradicional natalino, que pode causar alarmes desnecessários durante as verificações de segurança.

“ É crucial evitar transportar mazapán em sua mala. Ele possui a mesma densidade de certos explosivos, o que pode levar os agentes de segurança a separar sua bagagem para uma inspeção detalhada ”, alerta o especialista. Este simples ato pode significar que sua mala seja retida e, possivelmente, não chegue a tempo ao voo programado.

Além do mazapán, o encarregado aconselha contra o uso de fitas ou laços como forma de identificar as malas. Esses adereços podem complicar o processo de digitalização das bagagens, aumentando as chances de que elas sejam encaminhadas para uma inspeção manual. Tal situação pode resultar em atrasos, e em alguns casos, na não inclusão da bagagem no voo.

Dicas para uma Viagem Tranquila

Outra recomendação é remover adesivos de voos anteriores e etiquetas que possam interferir nos scanners. Estes pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na experiência de viagem, minimizando o estresse no momento em que todos esperamos ansiosamente por nossas malas na esteira de bagagens ao chegar ao destino.

Seguir esses conselhos simples pode não apenas poupar tempo e evitar inconvenientes, mas também garantir que sua jornada seja tão suave e segura quanto possível. A próxima vez que você preparar sua mala para viajar, lembre-se de que pequenas ações podem ter grandes repercussões na eficiência e segurança de seu transporte de bagagens.