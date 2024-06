Calças jeans brancas com mocassins, a combinação que toda mulher de 40 anos deve usar para arrasar

As calças jeans branca com mocassins tornaram-se a combinação mais chique

Os jeans brancos se tornaram um dos favoritos deste 2024, pois proporcionam elegância, estilo e são ideais para um visual diferente e moderno.

E nada melhor do que combiná-los com uns mocassins para elevar ainda mais o visual e vestir um traje confortável e elegante aos 40 anos ou mais, em qualquer ocasião.

Então, vamos te dizer como usar essa combinação chique para que você se destaque em 2024 e seja a mais moderna.

Looks com jeans brancos e mocassins que toda mulher de 40 anos deve usar

Calças jeans com um casaco comprido e mocassins

Um visual que vai te fazer se destacar em 2024 aos 40 anos é usar calças jeans brancas com um suéter ou camiseta e você pode adicionar um maxi casaco chique.

Complete este visual com mocassins brancos ou bege para combinar com tudo e adicione uma bolsa no mesmo tom, e uns óculos de sol escuros.

Calças jeans brancas com blazer e mocassins

Você também podes combina calças jeans brancas com uma camiseta preta ou branca e complementar com um blazer preto.

Claro, complemente com mocassins brancos ou pretos e adicione uma bolsa chique e joias para se destacar.

Calças jeans brancas com camisa jeans e mocassins

Para um visual confortável e elegante aos 40 anos, você pode usar uma calça jeans branca com uma camisa jeans que pode ser usada por fora ou para dentro da calça.

Complete este visual com mocassins brancos, bolsa e óculos que façam você se destacar.

Calças brancas e suéter com mocassins

Você também pode estar na moda e ficar chique usando calças jeans brancas com um suéter em qualquer tom que desejar, mas se for neutro, ficará mais elegante.

Para este visual, combine mocassins brancos e adicione um chapéu para um look mais moderno e jovem, e claro, acrescente uma bolsa.