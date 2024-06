Adeus skinny! As ‘wide legs’ continuam sendo uma tendência em alta na moda: veja como usá-las

O conforto não precisa ser comprometido com o glamour, e as tendências deste 2024 propõem uma série de conjuntos que combinam ambos, mostrando que não são necessários muitos elementos para parecer uma verdadeira especialista em moda.

ANÚNCIO

Há pouco mais de um ano, Shakira já nos adiantava que entre os jeans mais populares estariam os cargo, os baggy e wide leg, usando-os com muito estilo e quebrando as famosas regras de Carolina Herrera, que afirmou que as mulheres acima dos 40 anos não deveriam usá-los se não quisessem perder a classe, mas sem dúvida, desta vez a venezuelana errou.

Pouco a pouco, vimos como as calças skinny foram ficando em segundo plano, dando lugar às de perna larga, criando uma combinação que, além de confortável e favorecedora, permitia às mulheres explorar uma nova forma de sensualidade, sem a necessidade de usar um conjunto de roupas muito justas ao corpo.

Wide legs jeans, camisas e tênis Pinterest (Pinterest)

As wide leg jeans são tendência

As calças de pernas largas estão se posicionando como o tipo de calça que será uma das principais tendências deste ano, como já haviam nos adiantado celebridades como Shakira e Jennifer Lopez, que demonstraram que são o tipo de calça mais favorecedora para todas as mulheres e todos os tipos de corpo.

É muito fácil reconhecer as wide legs jeans, pois se trata de um design de perna larga que cai desde a cintura em corte reto, caracterizando-se por serem folgados nos quadris e coxas.

Tornaram-se um dos tipos de calças mais populares por serem confortáveis, favorecedoras e também por proporem um dos estilos mais chiques, ajudando as mulheres a acertar um visual glamuroso em pouco tempo e sem a necessidade de muitos recursos.

Look de wide legs jeans com camisa e tênis Pinterest

Como combinar calças wide legs de forma elegante?

Os especialistas em moda propõem combinar jeans de pernas largas em todas as suas apresentações, mas há uma combinação que se destaca e é nada mais, nada menos do que o uso de camisas e tênis como o trio perfeito para brilhar com o seu visual.

ANÚNCIO

O certo é que se trata de um visual que é favorecedor, não importa como você o use, mas se você prefere um look elegante e chique, combine camisas com suas calças wide legs. Algumas considerações que você poderia levar em conta são usá-las de forma solta para um visual descontraído ou, então, adicionar um top e complementar com um top para um estilo mais sexy que permita equilibrar sua figura.

Se você adora moda e tendências, então aposte em um tênis tipo chunky, Adidas Samba ou Gazelle, Converse e até mesmo retrô como os famosos Decathlon e New Balance. Combines a cor deles com a da sua camisa para criar esse contraste em dupla, ou aposte em tênis brancos clássicos que combinam com tudo.

Dependendo da ocasião, adicione acessórios, como óculos de sol, para um estilo misterioso e chique, ou bonés para algo mais casual. Complemente com a sua bolsa favorita e estará pronta.