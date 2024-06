Adeus, leopardo print? A estampa de cobra está em alta, veja como você pode usá-la com estilo

As novas temporadas sempre chegam com novidades, desta vez há uma tendência com muita classe que é marcada por um estampado que está de volta. Trata-se do animal print de cobra. Adeus aos estampados de leopardo, pois grandes designers deixaram claro que nesta temporada as cobras serão as que tomarão o protagonismo. Fendi e Gucci se destacaram em suas passarelas mostrando o que será a tendência.

Como se sabe, a moda é cíclica, então esta não é a primeira vez que a estampa de cobra está em alta, pois apareceu pela primeira vez no final dos anos 60, aproximadamente, e teve grande influência da cultura rock e glam. Há mais de 40 anos, usar esse tipo de moda era sinônimo de luxo e distinção.

Não foi algo limitado apenas a bolsas, pois também era usado em calças, blusas, vestidos, botas, sapatos, cintos e muito mais. Usar essas peças requer ter um certo cuidado para não parecer sobrecarregado. Uma das vantagens da estampa de cobra é que pode ser favorecedora para uma ampla variedade de tipos de corpos, dependendo de como é usada.

Por exemplo, para uma figura retangular, este tipo de roupa adiciona dimensão e cria a ilusão de curvas. Enquanto as mulheres com corpo de ampulheta geralmente usam para realçar suas curvas naturais. Mas se o corpo é em forma de pera, é melhor usá-lo apenas na parte superior para equilibrar as proporções.

O estampado de cobra é versátil e pode ser muito estiloso se for usado corretamente. Com a combinação adequada de roupas e acessórios, pode realçar qualquer visual, adicionando um toque de sofisticação e ousadia. É importante saber que ao usá-lo você deve ter cuidado. Os especialistas em moda aconselham usar apenas uma peça central ou um acessório.

Também não usar outros padrões, escolher o tamanho correto para que não fique desfavorável e não usar muitos acessórios.

Look 1

Você pode optar por um vestido longo estampado de cobra, que te faça parecer refinada. Também pode escolher um vestido de cor sólida, mas valorizá-lo com acessórios como bolsas, sapatos ou cintos de cobra.

Look 2

Para um dia no escritório, você pode usar uma calça jeans preta ou azul clássica, de cintura alta, com uma camisa suave em estampa de cobra marrom ou cinza, à qual você pode adicionar um cinto discreto, e completar o look com sandálias deslizantes ou mocassins.

Look 3

Com calças claras estampadas de cobra, justas ao corpo, em perfeito equilíbrio com uma camisa básica preta, acompanhadas por um colar longo e sapatos stilettos, você ficará perfeita.