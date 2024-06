4 vestidos de flores boho de Jennifer Lopez que ajuda a rejuvenescer

A famosa impõe tendências com este tipo de vestido

Jennifer Lppez não é apenas uma grande atriz e cantora, também é um ícone da moda e encanta com cada visual e traje que usa aos 54 anos.

ANÚNCIO

A famosa impõe moda e tendências com seus looks e mostrou que os vestidos de flores boho são a maior tendência e, além disso, ajudam a rejuvenescer aos 50 anos ou mais.

Vestido boho florido de mangas compridas com botas maxi

Jennifer Lopez parecia ter 30 anos com um lindo vestido midi boho floral com tons fortes como laranja, verde, rosa e azul.

O vestido tinha mangas compridas, botões no pescoço e um cinto que ajustava a cintura, combinado com botas marrons de cano alto e uma bolsa média.

Vestido curto boho florido com saltos altos

Num de seus trajes mais sensuais e elegantes, a cantora e atriz usava um mini vestido boho florido em branco, com mangas compridas.

Este design era largo e tinha um decote leve, além de contar com flores em tons de vermelho, amarelo e azul na parte superior, combinado com saltos e uma bolsa pequena e chique.

Vestido maxi boho florido com sandálias de plataforma

A celebridade parecia linda e como uma verdadeira princesa usando um maxi vestido boho florido em tons de rosa.

ANÚNCIO

A famosa usou este vestido comprido com decote redondo e mangas bufantes, combinando com saltos altos e uma pequena bolsa com brilhos.

Vestido boho florido assimétrico com sandálias baixas

Outro vestido com o qual Jennifer López parecia ter 30 anos foi um vestido boho florido e assimétrico, justo na parte superior e largo na parte inferior.

Este vestido de fundo branco com grandes flores amarelas, vermelhas e laranjas foi usado e que era assimétrico na saia, foi combinado com sandálias brancas e baixas e complementado com óculos escuros.