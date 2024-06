Unhas Vichy: 5 designs para experimentar a tendência em manicure ideal para a temporada

As manicures em tendência são indispensáveis para completar seus looks temporada após temporada. Na atual, os designs costumam ser alegres, com figuras divertidas e tons chamativos.

Um dos mais populares na estação são as unhas vichy ou gingham. O padrão é um clássico que foi transferido para as mãos para exibir unhas bonitas em xadrez bucólico.

Trata-se de uma opção diferente da maioria que oferece um resultado elegante e colorido. Além disso, pode ser combinado com tons da moda ou mais básicos se preferir aderir ao minimalismo.

No final, não importa como você use, as unhas vichy ou gingham são um sucesso total. No entanto, se você está sem ideias no momento, aqui estão cinco designs de manicure para te inspirar.

Unha vichy multicolor

A melhor forma de usar a manicure vichy é com um design multicolorido. Como este, onde cada unha é pintada com o padrão em um tom vibrante diferente.

As unhas vichy são perfeitas para mulheres ousadas e elegantes | Instagram (Instagram)

Unha vichy em uma única cor

Se a tendência multicolorida não é para você, você pode optar por usar unhas vichy em uma única tonalidade de sua preferência, assim como neste exemplo de manicure em um tom lilás muito fofo.

As unhas vichy são perfeitas para mulheres ousadas e elegantes | Instagram (Instagram)

Unhas vichy com francesinha

Outra maneira de exibir unhas vichy é à francesa. Existem muitas versões, mas uma muito feminina é esta com três unhas pintadas com o padrão e duas que apenas o têm na ponta.

As unhas vichy são perfeitas para mulheres ousadas e elegantes | Instagram (Instagram)

Unhas vichy com frutas

Uma versão muito bonita das unhas vichy é aquela em que o print é o protagonista de um design que também inclui unhas francesas e outras com frutas. Também são conhecidas como unhas de piquenique.

As unhas vichy são perfeitas para mulheres ousadas e elegantes | Instagram (Instagram)

Unhas vichy no centro

Uma última ideia de unhas vichy é em uma mani onde o estampado só está presente nas unhas do indicador e anelar. O restante pode ser pintado com uma cor lisa combinando com a dos quadrados do print.