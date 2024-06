Os riscos que ninguém lhe diz sobre o face taping, a tendência viral no TikTok para rejuvenescer

Seguir cada tendência que se populariza no TikTok nem sempre é uma boa ideia, como é o caso do face taping, que pode ter riscos para a sua saúde e beleza. Promete resultados antienvelhecimento de forma fácil e ‘imediata’, benefícios que atraem muitas mulheres a experimentar essa alternativa.

Do Glamour descreve essa técnica como “colocar fitas adesivas em diferentes áreas do rosto para esticar a pele e reduzir a aparência de rugas e linhas finas. A ideia é que ao deixar as fitas por um tempo, a pele fica temporariamente mais lisa, proporcionando um efeito lifting instantâneo”.

Face taping | Esta técnica continua crescendo nas redes sociais (Freepik)

Embora pareça estranho para os mais ingênuos, é uma tendência adotada por celebridades e influenciadores, o que a tornou relevante nas redes sociais como o TikTok, onde se tornou comum ver mulheres usando essas fitas das bochechas às têmporas ou do queixo à parte inferior da orelha, sob a desculpa de "treinar os músculos faciais para mantê-los firmes".

No entanto, especialistas reconheceram que o uso constante do face taping poderia trazer consequências para a sua pele, especialmente após o uso prolongado

Além das qualidades que a tornaram um sucesso nos anos 90, como reduzir rugas, ter a pele do rosto mais firme, dar uma aparência natural e ser fácil de fazer em casa, pode causar irritações na pele.

Face taping | Pode gerar flacidez e irritações (Freepik)

De acordo com a mesma fonte, "a cola contida nas fitas pode causar vermelhidão, irritação e inchaço, especialmente em peles sensíveis. Seu uso frequente pode levar à perda de elasticidade e danificar gravemente a barreira cutânea", uma questão que nos faz pensar duas vezes.

“O uso de fita pode afetar a circulação sanguínea no rosto, o que poderia contribuir para problemas adicionais na pele”, e até aumentar a possibilidade de desenvolver acne porque ao obstruir os poros “causam-se mais surtos devido ao acúmulo de suor e sebo nessas áreas”.