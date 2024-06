O que são as 'pinky cheeks'? O efeito de maquiagem viral no Tik Tok que rejuvenesce

No próximo dia 15 de agosto, a moda e o marketing mais uma vez tomarão conta do streaming, quando estrear a primeira parte da quarta temporada da série ‘Emily em Paris’, e desde já as tendências em maquiagem e roupas relacionadas ao popular programa estão se destacando nas redes sociais. Atualmente, a tendência que está mais em alta é a das ‘bochechas rosadas’ ou ‘pinky cheeks’.

Esta é uma maneira de realçar as maçãs do rosto, mas de uma forma muito sutil, que proporciona um aspecto romântico. Para isso, a maçã do rosto será iluminada, enquanto a cor será aplicada na bochecha. Será um rosa suave, para se assemelhar ao das bochechas dos bebês quando sorriem. O resultado deve ser uma maquiagem bastante natural e que dê uma aparência saudável.

O ‘Pinky Cheeks’ é ideal para os dias mais quentes e para as meninas que não gostam de usar muito maquiagem. Quanto aos tipos de pele que são beneficiados por essa maquiagem, geralmente é adequado para peles de tom claro a médio.

As peles mais claras podem optar por tons rosados mais claros, enquanto as peles mais escuras podem experimentar tons de pêssego mais quentes. No entanto, sempre há espaço para experimentação e personalização de acordo com suas preferências e tom de pele específico.

No que diz respeito aos tipos de rostos que mais se beneficiam da maquiagem ‘Pinky Cheeks’, tende a favorecer aqueles com formas de rosto arredondadas ou em formato de coração. O blush aplicado nas bochechas pode ajudar a realçar e suavizar os contornos naturais do rosto, criando uma aparência mais jovem e fresca. No entanto, qualquer pessoa pode experimentar essa maquiagem e adaptá-la ao seu próprio estilo e formato de rosto.

Conseguir este efeito é muito simples e não é preciso ser uma especialista para que suas bochechas fiquem ótimas. Basta seguir os seguintes passos:

1. Preparação

Comece com uma pele limpa e bem hidratada. Aplique sua base de maquiagem e corretivo como você costuma fazer normalmente.

2. Aplicação do blush

Use um pincel de blush ou uma esponja de maquiagem para aplicar o blush nas bochechas, que pode ser um rosa suave, de preferência, ou um pêssego. Você pode sorrir levemente.

3. Distribuição

Esfume o blush suavemente em direção às têmporas, usando movimentos circulares ou de cima para baixo e para fora. O objetivo é obter um aspecto natural e suave, evitando linhas marcadas.

4. Intensidade

Ajuste a intensidade da cor de acordo com suas preferências. Você pode aplicar várias camadas leves para aumentar gradualmente a intensidade da cor, em vez de aplicar uma quantidade excessiva de uma só vez.

Esta técnica pode ser combinada com outras, como por exemplo, a maquiagem No-makeup (sem maquiagem), já que se deseja uma aparência natural e fresca em todo o rosto, incluindo as bochechas.