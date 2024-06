O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta dos Namorados

A vida o guia ao caminho do amor e relacionamentos no momento. É preciso ouvir a intuição e o coração para compreender esse caminho e tomar as melhores decisões. O sentimento deve fluir levemente, mas também exige coragem. Para voar, é necessário deixar as mágoas no passado e se libertar.

Touro - Carta do Êxito

Para conseguir o sucesso e satisfação desejadas, muitas vezes é importante se aventurar em caminhos desconhecidos e que podem até assustar no começo. Nem todos permanecem ao lado sempre, mas existem os fiéis e lutadores companheiros que estarão diante de qualquer desafio. Reflita sobre quem o acompanha nas horas difíceis e nas de maior alegria; leve-os em seu coração e inicie sua jornada de descobrir um novo mundo.

Gêmeos – Carta da Harmonia

ANÚNCIO

Encontre a harmonia em sua vida ao treinar mais a sua mente. Use a meditação e relaxe para descobrir como esvaziar os pensamentos. Respostas importantes e iluminadas chegam quando você aprende a se conectar com o nada, pois é nesse lugar que se pode ouvir a verdade.

Câncer – Carta da transformação

Comece a olhar para dentro de você com calma, relaxando e enxergando detalhes importantes sobre o que realmente deseja ser e fazer em sua vida. Você é o escritor e as transformações estão chegando, por isso encare sua missão de construir sua história com sabedoria. Cada pequena mudança positiva fará uma onda de energia poderosa e que pode chegar muito além do que imagina.