Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 14 de junho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Este é o momento ideal para multiplicar sua renda, aproveitar as oportunidades. Evite excessos de álcool e comida que não é saudável, busque equilíbrio em sua vida.

Sorte em alta. Reflita sobre sua vida amorosa, pois é hora de crescer e deixar para trás a fase da imaturidade. Você é a alma das festas, gosta de organizar reuniões familiares. Um amor do passado pode voltar, mas tome cuidado para não reabrir velhas feridas.

Virgem

Eleva sua autoestima. Seja maduro na tomada de decisões e não cometa os mesmos erros do passado. Considere voltar a estudar, pois é sempre bom aprender alguma coisa.

Você recebe reconhecimento financeiro pelo seu trabalho e prepara um relatório mensal para seus chefes.

Você tem muitos compromissos familiares e compra presentes, é um signo muito detalhista. Um amor do passado pode voltar, mas é hora de fechar ciclos e se abrir para novos relacionamentos que façam você se sentir melhor.

Libra

Dois amores percorrem seu coração, tome uma decisão e escolha com quem deseja construir um relacionamento estável. Sua natureza sociável leva você a buscar companhia, mas não se contente com menos do que você merece, não deixe que se aproveitem de você.

Cuidado com fofocas no trabalho. Você enfrenta boatos de que está com alguém que já tem companheiro, seja discreto e evite mal-entendidos.

Sua intuição o leva a expandir muitos pensamentos, dizer não à estagnação e ousar explorar novas oportunidades é o seu caminho.

Escorpião

Você resolve questões jurídicas pendentes, como divórcios ou procedimentos importantes. Sua mudança de emprego está chegando, não desanime, a prosperidade e a abundância estão a caminho.

Dias cheios de compromissos esperam por você, mantenha uma atitude positiva para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de crescimento que surgirem.

Você receberá um convite para uma festa onde se divertirá muito e conhecerá gente nova. Fertilidade em alta e chance da família vai aumentar.