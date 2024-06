Como estimular o crescimento das sobrancelhas de forma natural para um olhar impecável

Se você quiser um olhar digno de celebridades e influenciadores, te apresentamos maneiras de estimular o crescimento das sobrancelhas de forma natural. Com isso, você não precisará depender apenas da maquiagem ou de tatuagens permanentes para que pareçam frondosas e chamativas.

Existem várias soluções que as tornam grossas e definidas, evitando os espaços vazios e enquadrando o olhar para dar maior expressividade ao rosto.

Como estimular o crescimento das sobrancelhas de forma natural?

Deixe-as crescer

De acordo com Vanidades, a dica fundamental é afastar a ansiedade de arrancar até o menor pelo e deixá-los crescer seguindo sua forma natural. Depilar os pelos pode danificar os folículos pilosos e atrasar o crescimento, por isso é bom deixá-los crescer por pelo menos 6 semanas antes de aplicar um método radical novamente.

A depilação com cera pode maltratar suas sobrancelhas | Foto de wavebreakmedia_micro em Freepik (Wavebreak Media LTD)

Faça massagens nelas

É possível estimular o crescimento de forma manual, literalmente, pois haverá uma melhor circulação sanguínea e, portanto, um maior crescimento do pelo. “Você pode fazer isso com uma escova de dentes limpa ou com as pontas dos dedos. O ideal é fazer antes de dormir para, ao terminar, aplicar um pouco de óleo de oliva, coco, rícino ou amêndoas”, afirmam.

Use minoxidil

Este é um medicamento poderoso para tratar condições como a alopecia, o que pode favorecer o crescimento das sobrancelhas. No entanto, é necessário usá-lo com muito cuidado, pois pode fazer com que pelos apareçam em outras áreas do rosto se for mal aplicado.

As sobrancelhas são a marca de seu olhar | Imagem de master1305 em Freepik

Opte por tratamentos estéticos

Como última alternativa, se não quiser recorrer às tatuagens, pode optar por um tratamento de microblading ou micropigmentação das sobrancelhas. Mas outra opção intermediária é o laminado de sobrancelhas, todas com resultados muito vistosos e modernos que melhoram a aparência do seu rosto e ajudam a acelerar o processo de se arrumar.