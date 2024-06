Bob em camadas para cabelos encaracolados: a moda que traz estilo e controla o frizz no seu penteado

Se estiver procurando estilizar o seu cabelo cacheado, nada melhor do que um bob em camadas, que dá um toque diferente e original ao seu visual, ao mesmo tempo em que controla o frizz sem tirar o movimento. É a combinação do melhor de diferentes mundos, tornando-se a alternativa a ser escolhida em 2024.

ANÚNCIO

O que mais amamos é que é um corte pensado para respeitar os cachos de forma natural, mas adicionando variações que representem nossa personalidade, como diferentes comprimentos, camadas arrojadas, vários estilos de franja, assimetrias, entre outros.

Como se faz o corte bob em camadas para cabelo cacheado?

De acordo com o Clara, o corte bob em camadas para cabelos cacheados “ainda é um dos mais pedidos nos salões de beleza porque pode ser adaptado ao formato do rosto das pessoas”, bem como ao tipo de cacho.

É elegante e favorecedor, pois é caracterizado por uma leve assimetria que realça as características do rosto e te faz parecer coquete, feminina e estilizada. "Com camadas muito suaves, também se destaca pela decisão de iluminar a juba de base castanha com mechas mais claras", recomendam para realçar seu efeito.

Também pode ser usado de forma mais alongada, com um corte de cabelo médio e encaracolado que apresenta "camadas progressivas, mas sutis, que vão desde a altura dos olhos". Se você prefere cortes muito curtos, também existe a opção do microbob, que "é penteado para um lado raspando o outro. É ousado e muito original, também permite manter a risca no meio e pentear normalmente".

Você pode brincar com diferentes alturas para se sentir mais confortável e fresca, dependendo da densidade e volume dos cachos do seu visual. No estilo shaggy com franja é outra variante muito moderna, te enchendo de autoconfiança.