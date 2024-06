As revelações do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está segunda semana do mês, 10 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – Carta O Imperador

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta seamana, como destaque você tem que enfrentar desafios que surgem em todas as áreas da sua vida, mas deve ser superprotetor com os seus porque eles devem caminhar em direção aos seus próprios desafios.

Signo de Capricórnio – Carta O Sumo Sacerdote

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot desta semana detalha que você é equilíbrio e justiça em todas as áreas da sua vida, sendo reconhecido pelos demais.

Signo de Aquário – Carta O sol

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É uma semana para brilhar em tudo o que você propõe, também repleta de muitos sucessos que você deve aproveitar. Então não perda esta oportunidade.

Signo de Peixes – Carta O Mágico

De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot desta segunda semana de junho revela que será uma semana intensa, onde você terá que trabalhar ainda mais para superar as mudanças que ainda estão por vir.

