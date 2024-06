4 cortes de cabelo boho para parecer moderna e jovem aos 40 anos ou mais em 2024

Se estiver procurando dar uma reviravolta completa no seu visual em 2024, você deve experimentar os cortes de cabelo boho, que farão você parecer até 10 anos mais jovem. Eles têm uma estética mais jovem, relaxada e cheia de frescor, que nos permitirá viver um verão eterno ao longo de todo o ano.

Por esse motivo, eles são recomendados por especialistas aos 40 anos ou mais, pois, como indicado pela Vogue, “é um espírito dos anos 70 envolvido em um visual modernizado, e a verdade é que você pode fazer o que quiser com ele”, sendo fabulosos para cabelos de todos os comprimentos.

Cortes de cabelo boho em 2024

Midi com camadas invisíveis

Este visual é caracterizado por ter camadas sutis que transformarão sua imagem, mas de uma maneira sutil. Dá vida e volume aos cabelos, com corpo e textura, que farão do seu cabelo seu melhor acessório. É ideal para mulheres menos ousadas, que buscam algo elegante e atemporal.

Shaggy alongado

Entre os cortes de cabelo boho deste 2024, o shaggy está muito na moda, o qual proporciona volume na parte superior da cabeça para alongar opticamente o rosto. Os especialistas recomendam que as camadas não toquem a altura do pescoço, mas sim sejam o mais longas possível, de preferência, passando do queixo e sem criar esse efeito emoldurado.

Bob em camadas

Além disso, adoramos o corte bob para cabelos mais curtos e charmosos. Neste caso, o comprimento deve ser até o queixo, mas com a reinvenção da modernidade, você pode desfrutar de um cabelo curto com camadas para realçar o rosto e dar densidade, suavizando as pontas para que o acabamento seja suave em qualquer proporção.

Pontas desfiadas

Por último, temos este penteado que não modifica muito o comprimento do cabelo e não requer muitos cuidados, ficando ótimo liso ou com ondas. É ideal para estilizar o rosto, pois não é tão marcado para endurecer as características, além de rejuvenescer.