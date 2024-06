Os vestidos náuticos trazem estilo, conforto e elegância

Embora a oferta seja ampla, há um que se tornará o grande rei deste 2024, e não somos nós que dizemos, mas a Semana de Moda de Paris, que levou a estética ‘navy’ às passarelas, retomando uma parte da história parisiense que já vinha sendo falada com o auge das camisetas marinheiras, aquelas que cativaram as mulheres francesas que Coco Chanel transformou em um ícone fashionista.

Desta vez, a estética marinha é transportada para os vestidos que prometem em si o mesmo efeito que as camisas, mas de uma forma ainda mais glamorosa, pois é combinada através de babados, grandes volumes e cortes sensuais que acabam beneficiando todos os corpos, seja para mostrar suas curvas, ou então, algo muito mais discreto que ajude a disfarçar certas áreas.

Vestidos Náuticos Pinterest (Pinterest)

O que são vestidos náuticos?

Este ano, o estilo navy se tornou sinônimo de elegância e glamour que chegou às passarelas durante a Semana de Moda de Paris, propondo alguns dos looks mais refinados de um dos eventos mais importantes da indústria através de marcas de moda como Hermès, Prada e Loewe.

Os vestidos náuticos, como o nome indica, possuem designs inspirados no mar, levando um pedacinho deste paraíso através das nossas roupas, geralmente apresentam um padrão de listras em azul, preto e finas faixas vermelhas características dos uniformes navais, que através de cada uma destas linhas falavam das vitórias de Napoleão.

Embora as formas possam variar, você geralmente pode vê-los em vestidos tipo camisola, e em versões muito mais românticas com babados, alças ou peças simples folgadas que são tão confortáveis quanto favorecedoras.

Vestidos Náuticos Pinterest (Pinterest)

Como usar vestidos náuticos?

Podemos te dar várias dicas para usar um vestido náutico e, entre os pontos importantes que você deve considerar está o uso de acessórios, que são essenciais para realçar o seu visual, mas o mais importante estará na forma e corte do vestido.

Se for do tipo camiseiro, mas não quer que as suas curvas se percam no seu visual, então adicione um cinto, preto ou castanho. Quanto ao calçado, considera a ocasião, se estiver à procura de algo semi-formal, então umas sandálias de salto ou até mesmo botas altas em branco são perfeitas para completar este conjunto.

Pelo contrário, se prefere looks casuais e quer um estilo com o qual possa passear sem comprometer o seu conforto, dê um toque de altura ao seu look com mules ou adicione tênis brancos, use os seus favoritos e dê estilo e autenticidade ao seu outfit.

A cereja no topo do bolo pode ser complementada com acessórios como óculos de sol, chapéus e bolsas, que ajudarão a dar a energia que seu visual precisa de acordo com a ocasião, então não tenha medo, pois não se trata apenas de uma peça de verão, pois eles ficam perfeitos para todas as ocasiões.