Looks com camisa e minissaia para se inspirar

A minissaia volta a estar em tendência e se destaca como a grande rainha do streetstyle, sendo uma das favoritas das mulheres durante esta temporada, no entanto, muitos subestimam seu poder para se tornar uma das peças mais elegantes.

ANÚNCIO

Sim, embora especialistas como Carolina Herrera nos tenham feito acreditar que as minissaias são uma das peças menos favorecedoras para as mulheres, os especialistas em moda preveem o sucesso da minissaia como a grande rainha das tendências de 2024 e, entre milhares de combinações, existe uma infalível que propõe explorar o seu lado mais elegante e formal para que até mesmo possam ser usadas no escritório.

Tanto o tenniscore quanto o estilo preppy se tornarão uma das tendências de outfits, Zendaya já previa isso com aquela saia curta e sapatos com o icônico salto de bola deste famoso esporte, ou o look que Cara Delevingne usou no Festival de Cannes, mostrando que a saia curta é a cereja do bolo de qualquer combinação.

Look de minissaia camisa Instagram (Instagram: @ilaydaserifi)

Como usar saia curta de forma elegante?

A minissaia é sinônimo de sensualidade, mas também de uma lembrança de como a peça criada por Mary Quant se tornou um símbolo que revolucionaria o mundo da moda, passando do proibido a um dos estilos mais seguidos pelas famosas ao longo dos anos, sendo uma referência para estrelas como Shakira.

Há aqueles que mostraram que as minissaias podem parecer as mais elegantes, dependendo de suas características, é por isso que é recomendado usá-las soltas, folgadas, de cintura alta e com certos calçados como os mocassins que atualmente são um dos mais populares da temporada.

É um fato que os estilos retrô prometem dominar o guarda-roupa das mulheres, propondo looks dos anos 60, 70 e 80 através do uso de peças como as calças boca de sino, cortes de cabelo como o estilo borboleta ou butterfly cut, e blusas do tipo boho que só têm trazido uma vibração nostálgica para 2024.

Se o que você procura é dar um toque diferente ao seu estilo com uma minissaia que ocupa um lugar especial, quase em qualquer guarda-roupa, então combine-a com camisas, pareça elegante e não vai querer tirar essa glamourosa combinação.

ANÚNCIO

Para um estilo sedutor

Para conseguir um visual sexy, mas com classe, você pode combinar uma saia curta de cetim, com uma blusa decotada e sapatos nude ou sandálias de salto alto.

Um visual confortável e glamouroso

Para um look confortável e glamoroso, combine uma camisa azul, saia curta e tênis retro, terá um conjunto estilo tenniscore que chamará a atenção sem comprometer sua elegância e conforto.

Combina elementos

Combina elementos para um look sexy e formal, aqui temos um exemplo de uma saia curta, de cor neutra, lembre-se que tons lisos e nude são muito mais elegantes, adicione uma camisa levemente aberta e um cinto preto.

Aposte por looks completos

Combina denim sobre denim ou opte por um conjunto que se adapte, ou seja, um tom mais claro ou mais escuro do que o de sua minissaia, aqui está um exemplo.