Isto é o que pode acontecer se abusar das unhas em gel

As unhas de gel chegaram para ficar definitivamente com o início do milênio. No início da primeira década dos anos 2000, a tecnologia das unhas de gel melhorou significativamente e agora era mais acessível e acessível para todas as mulheres; e com o passar do tempo, surgem mais e mais técnicas para que as unhas e as mãos pareçam bonitas, mas você já se perguntou qual é o custo?

É bem sabido que tudo em excesso é ruim, até mesmo água e amor, então, não seria diferente com os géis usados para dar um toque sofisticado às mãos. Atualmente, a maioria das mulheres que fazem unha optam pelo gel semipermanente, o que traz consigo uma série de riscos quando usado em excesso.

O grande sucesso das unhas de gel deve-se ao fato de que duram muito tempo e, em comparação com os esmaltes anteriores, as cores e desenhos feitos não descascam rapidamente. Elas são mais resistentes e não quebram facilmente.

São unhas que requerem manutenção para se manterem intactas, especialmente quando se trata de designs escuros, nos quais o crescimento da unha pode ser notado mais rapidamente. Frequentemente, os retoques são feitos a cada 15 dias, mas alguns especialistas em saúde aconselham que o ideal seja mensal, pois o bem-estar deve estar acima da vaidade.

A alergologista e médica especialista em medicina do trabalho no Colorado, EUA, Karin Pacheco, explicou à National Geographic que, "em termos gerais, as unhas artificiais, acrílicas, de gel e de seda são todas iguais", pois são feitas com base de acrilato, muitos dos quais são proibidos nos EUA e na Europa, pois desencadeiam alergias.

Portanto, Deirdre Buckley, dermatologista de Bath (Reino Unido), observou no mesmo artigo: "Isso é geralmente verdadeiro com qualquer alérgeno. Se você estiver exposto por muitos anos, é mais provável que desenvolva alergia. (...) O que sabemos é que quanto mais vezes você for exposto e por mais tempo, é mais provável".

Mas isso não é tudo. O uso prolongado de gel permanente pode causar sérias consequências de longo prazo para a saúde. Em janeiro do ano passado, um estudo foi divulgado, informando que "os secadores de esmalte de unhas UV podem danificar o DNA e gravar mutações permanentes nos genomas dos fibroblastos do prepúcio humano e dos queratinócitos epidérmicos humanos".

Em poucas palavras, há um risco de desenvolver câncer de pele. Além disso, também acelera o envelhecimento da pele. Em um artigo do The New York Times, os especialistas sugeriram: Usar luvas de proteção UV sem dedos, não aplicar protetor solar porque não tem efeito com as lâmpadas, não remover as cutículas para evitar infecções, e polir e lixar a unha levemente para não enfraquecê-la.