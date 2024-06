Cuidado! Estas são as 3 peças que te fazem parecer ‘mais velha’ e ‘pouco elegante’: nunca as combine assim

Assim como existem cores de manicure que podem causar um efeito oposto ao desejado ou maquiagem que pode fazer você parecer cansada, existem roupas que não são tão favoráveis se forem usadas de maneira incorreta.

Os especialistas em moda aconselharam-nos sobre as três peças que uma mulher não deveria usar, pois poderiam envelhecer e fazer com que quem as use pareça pouco elegante ou ‘desleixada’. Será que Carolina Herrera tinha razão?

Assim como a designer venezuelana já nos informou em algum momento, existem roupas que ‘mal combinadas’ podem ser problemáticas e dar uma má aparência, esta é a razão pela qual ela recomendou que para envelhecer com elegância é necessário esquecer os jeans, minissaias e até mesmo os tênis, mas surpreendentemente, não são esses os itens que os estilistas proíbem, mas sim outros, e aqui dizemos quais são.

Looks que podem aumentar sua idade Unsplash (Unsplash)

Três peças de roupa que podem fazer você parecer mais velha e menos elegante

Especialistas em moda afirmaram que as mom jeans, granny bags, texturas como tweed e blusas do tipo pussy bow são perigosas porque podem adicionar anos à sua aparência, no entanto, surpreendentemente, há algumas peças em tendência que, se usadas de forma incorreta, podem fazer com que você pareça desarrumada e mais velha.

Foi o site web Clara que revelou quais são as três peças de roupa que devem ser tratadas com cuidado, caso contrário, poderiam virar contra nós.

Corpetes e espartilhos

Este ano, os corsets ganharam mais popularidade devido ao aumento da tendência 'coquette', propondo um estilo romântico e feminino que looks do tipo grunge, mob wife e corpcore tinham deixado ocultos. Os bodys também estão incluídos na lista, apesar de serem peças de duas partes que refletem sensualidade e glamour.

A razão é que, se essas peças possuem detalhes ou incrustações excessivas, elas perdem elegância e fazem com que você pareça muito mais velha do que realmente é, por isso é sugerido o uso desse tipo de peças em uma versão minimalista.

Bodys e corsets Pinterest (Pinterest)

Estampados ‘retrô’

Os prints por si só são um dos itens de vestuário mais criticados, seja o animal print ou, neste caso, o retro, provocam um debate do qual poucas mulheres conseguiram sair bem, como fez uma vez Anne Hathaway com seu visual total de leopardo assinado por Carolina Herrera.

Mas é o padrão retrô que se deve prestar mais atenção, pois são suas formas abstratas que podem fazer você parecer mais velho. Além disso, a estilista enfatiza peças listradas e o uso da logomania, que tem tentado ser erradicada com o surgimento do luxo discreto, demonstrando que quanto menos elementos forem vistos, mais elegantes ficam os outfits.

Estampados retrô Pinterest (Pinterest)

Calças justas ou calças skinny

Sim, as calças jeans que reinaram por tantos anos no gosto do público e ditaram tendências, os skinny jeans ou calças justas podem acabar jogando contra você, pois ao destacar tanto a figura, é muito complicado fazer uma combinação simples que permita que eles pareçam elegantes. A esses tipos de calças se somam as de efeito couro e as famosas leggings.