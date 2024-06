Como usar a saia longa hippie: ela está de volta dos anos 70 e inspirando nossos looks em 2024

Como usar as saias longas hippie

Apesar de o verão ser para usar minissaias que nos tragam frescor e conforto, você também deve aprender a usar a saia longa hippie, uma peça que se destacou nos anos 70 e início dos anos 2000, e que agora está de volta com força para todo o ano de 2024.

Primeiramente, vimos ela sendo usada por todas as celebridades e influenciadoras na confecção de jeans, mas agora ela será exibida com todas as texturas possíveis, incluindo tecidos mais leves que se adaptam aos meses quentes e isso não diminui sua versatilidade.

Como usar a saia longa hippie em 2024?

"Até a década de 1970, a saia longa atingiu o seu auge. Fortemente influenciada pelo movimento hippie, a estética dos anos setenta pretendia acabar com as roupas desconfortáveis e sofisticadas. A moda tornou-se a expressão de uma nova liberdade, e a saia longa na encarnação perfeita dessa filosofia libertadora", relatam da Vogue sobre as origens desta peça.

Por isso, a melhor maneira de usar a saia longa hippie em 2024 é honrando essas raízes e apostando em estampas florais e tecidos leves como algodão ou gaze, de forma maxi e relaxada, junto com outras peças básicas que não tirem o destaque do conjunto e que não sejam tão oversized.

As cores neutras e pasteis vão elevar o seu visual, fazendo você parecer mais jovem e delicada, mas a saia longa hippie também é compatível com looks mais elaborados, sofisticados e elegantes, como tons escuros, uma maquiagem poderosa e acessórios que chamam a atenção para dar aquele toque de modernidade.

Não importa qual é o estilo, mas detalhes como um cinto serão mais do que benéficos para marcar sua cintura..