As revelações deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 9 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Signo de Áries

O tarot deste domingo destaca que você pode receber um comentário negativo ou uma fofoca de um parceiro do passado, mas é hora de encerrar ciclos e seguir em frente na sua vida amorosa.

Signo de Touro

Evite infecções cuidando da sua saúde geral. A ganância é uma tendência negativa do seu signo, combata-a fazendo trabalhos de caridade e ajudando os outros.

Signo de Gêmeos

Tenha cuidado com o ciúme infundado, pois pode levar a rompimentos drásticos, tenha paciência na sua vida amorosa. Cuide das costas e dos pulmões, evite fumar e consuma cálcio e vitamina C para se manter forte.

Signo de Câncer

Sua sensibilidade o ajudará a superar qualquer problema ou dificuldade no campo profissional. Com foco na vida saudável, faça com exercícios ao ar livre. Cuidado com traições de supostos amigos de trabalho, não confie cegamente nos outros.

Signo de Leão

O alerta do tarot para hoje: Cuide do coração e controle a pressão arterial, mantenha uma alimentação balanceada e pare de fumar para evitar problemas graves de saúde. Desfrute de festas e amores fugazes.

Signo de Virgem

Analise cuidadosamente as soluções antes de agir, seu raciocínio o levará ao sucesso. Controle os nervos e o estresse, pois eles podem afetar o cérebro e causar dores de cabeça, cuide-se no dia a dia.

Com informações do site Nueva Mujer