Adeus jeans! As calças “listradas” serão tendência em 2024: elas têm efeito de barriga lisa e alongam a imagem

A estampa animal ficou para trás e a estampa de listras tem ganhado espaço em 2024, sendo um dos estilos retomados do estilo das mulheres parisienses que tem capturado a atenção ao redor do mundo, que, além disso, nos transporta para a calidez e frescor da praia.

Há algum tempo foi revelado que as camisetas marinheiras seriam as grandes vencedoras entre as peças deste ano, no entanto, a febre por este estilo não parou por aí, mas sim se intensificou; razão pela qual os vestidos náuticos chamaram a atenção e agora são um símbolo de glamour.

Então, quando você disser ‘olá’ à temporada, dê uma chance a este tipo de peças que já são todo um estilo para as mulheres amantes da moda, seja usando essas listras que emulavam as vitórias de Napoleão em camisas, vestidos ou calças, será que chegou a hora de dizer adeus às calças jeans?

As calças listradas serão tendência em 2024

Embora os jeans sejam a peça que domina em qualquer temporada e um básico do guarda-roupa difícil de superar, as calças listradas se tornarão sua nova obsessão, pois não apenas dão um toque diferente ao clássico estilo denim, abrindo espaço para as calças listradas, que por si só têm uma lista de benefícios que com certeza você vai adorar.

As calças listradas, não importa a cor, nem o corte, serão tendência, então temos uma ampla variedade de estilos para aderir a um dos estilos mais originais que também promete estilizar a figura, alongar a silhueta e dar um efeito de barriga lisa que com certeza você vai adorar.

A também conhecida como ‘Breton stripe’ foi popularizada graças a Coco Chanel, que retomou os clássicos uniformes navais, os quais posteriormente foram adotados por Jean-Paul Gaultier.

Como combinar calças listradas de efeito barriga lisa de forma elegante?

As calças listradas são uma das peças mais versáteis que você deve se atrever a usar, o melhor de tudo é que o seu padrão é tão favorecedor que ajuda a exibir uma barriga lisa.

Como se trata de um padrão e não de um design específico, ele se encaixa perfeitamente em qualquer look, seja usado na versão 'culotte', 'fluído' ou 'palazzo', até mesmo em calças de ganga com riscas coloridas, que ficam perfeitas na versão retro boca de sino para estar em sintonia com as tendências.

As chaves para combinar estão na ocasião, para algo formal e sexy adicione sandálias de salto alto, e até botins para um ar desafiador digno do estilo hippie, ou então, opte por conjuntos completos de blazer e tops, atenção, as melhores cores para usá-los são as neutras.

Por outro lado, se o seu estilo é o conforto, então adicione camisetas básicas em branco e tênis simples, você terá um visual fresco e chique. Algumas dicas que você deve considerar são não exagerar nas cores, um duo é mais do que suficiente para não desequilibrar seu visual.

Se o seu objetivo é parecer mais esguio, opte por calças fluidas de cintura alta e adicione camisas sobre um top.