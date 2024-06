Slow dating: um novo jeito de escolher um parceiro que promete relacionamentos saudáveis

No meio da vida agitada e estressante que pode ser às vezes, não podemos perder de vista a ideia de diminuir a velocidade no aspecto amoroso com o slow dating, uma tendência recomendada pelos especialistas para mudar a nossa forma de nos relacionarmos.

ANÚNCIO

Isso nos lembra que se apaixonar e se conhecer, mais do que uma corrida de velocidade, é uma questão de resistência, onde passo a passo permitimos que o coração desenvolva sentimentos sólidos e não nos prendemos a fantasias, expectativas ou versões irreais de uma pessoa.

O que é o slow dating?

De acordo com as informações fornecidas pela Marie Claire, poderíamos dizer que o slow dating “promove encontros mais pausados e significativos, onde os interesses em comum e a personalidade são mais importantes do que o físico”, deixando de lado dinâmicas que foram criadas graças a aplicativos como o Tinder, onde tudo se tornou mais superficial.

Essa nova tendência fala em nos conhecermos novamente antes de transcender (Freepik)

"Este flerte prolongado, que gera um interesse crescente em conhecer a outra pessoa, substituiu o tradicional fast dating, comum em festas e discotecas para encontros rápidos e sem compromisso. Atualmente, apenas 22% dos jovens seguem essa prática", afirma a mesma fonte.

O slow dating é realizado de maneira mais tradicional, onde a conversa, o encontro, mas sem acelerar o contato físico ou o sexo, tem muito peso. Trata-se de reviver um pouco o romance, priorizando analisar compatibilidades, se aproximar do círculo social da outra pessoa ou ter gestos de carinho, como um detalhe que agrade à pessoa, em vez de ir imediatamente para a cama.

O namoro lento é baseado mais em personalidades e compatibilidades (Freepik)

Sem pressa para se comprometer ou tomar decisões importantes que afetem uma área considerável da vida de ambos, mas sabendo que estão buscando a mesma coisa depois de conversar e perceber que estão na mesma página. Você não precisa se pressionar ou se apressar, dê a si mesmos tempo para sentir sem medo.