Os 5 piores erros de maquiagem para olhos pequenos que aumentam a idade e desfavorecem seu olhar

Ter olhos pequenos requer mudar certas técnicas em sua maquiagem para destacá-los e evitar esses erros que poderiam jogar contra você. Em vez de realçar seus atributos, eles irão potencializar esses detalhes que você não gosta tanto e que se destacarão no resto do visual.

ANÚNCIO

Na verdade, os especialistas do mundo da beleza afirmam que esse tipo de olhar também precisa considerar outros fatores, como ter as sobrancelhas bem definidas, aplicar corretivo na área dos olhos inferiores, dar profundidade à pálpebra na dobra do olho com sombras e usar preferencialmente cores que iluminem.

Erros de maquiagem em olhos pequenos

Fazer delineados com ponta grossa

Este é o pior sacrilégio quando maquiamos olhos pequenos, pois os fará parecer ainda menores. O destaque será para o delineado e não realçará a beleza natural do nosso olhar. Escolha o produto correto, que seja de ponta fina, mas lembre-se de que deve ser aplicado apenas na parte superior do olho, não na inferior.

O delineado deve ser fino e delicado | (Imagen de Freepik)

Usar preto na parte inferior do delineado

Nessa linha de água inferior do nosso olhar, é fundamental evitar cores como o preto, que reduzem a profundidade e é melhor abrir o olho com um delineador branco. Tente torná-lo simples e discreto, mas com grandes resultados.

Usar sombras escuras

“Além de cuidar a forma do delineado, também não pode perder de vista os tons de sombras que aplica. De preferência, devem ser sempre nudes ou claros para dar luminosidade ao rosto”, dizem na Glamour. Até mesmo as sombras acetinadas na parte interna ou central do olho causarão um bom efeito.”

As sombras brilhantes são suas melhores amigas | (InaPlavans/Freepik)

Fuja dos cílios postiços

Todas nós amamos os cílios postiços que nos fazem parecer mais femininas e com um olhar mais aberto, no entanto, é preferível que você mostre os seus naturalmente ou pelo menos aplique modelos com um acabamento similar, porque os de volume russo e outros XL diminuem os seus olhos.

Não iluminar a sobrancelha

Já falamos sobre o poderoso impacto positivo que as sobrancelhas têm no olhar, mas será ainda maior se, além disso, você aplicar um ponto de luz na área inferior do arco das sobrancelhas para intensificar ainda mais o efeito.