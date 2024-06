Jennifer Garner revela o que toda mulher de 50 anos deve usar no rosto: é econômico e rejuvenesce

Se alguém se mantém tão bonita com o passar dos anos, essa é Jennifer Garner, que atualmente tem 52 anos e muitos truques de beleza para parecer como se o tempo não passasse por ela. Isso se deve em grande parte a um ingrediente presente em seus cosméticos e, portanto, é essencial em sua rotina diária.

ANÚNCIO

De acordo com Hola, isso nem sempre foi assim, pois quando jovem ela sofria de acne cística, uma das formas mais graves desse problema na pele. Além disso, ela teve surtos hormonais de acne durante a gravidez, o que a permitiu aprender dicas para cuidar de si mesma de forma mais eficaz.

Qual é o ingrediente favorito de Jennifer Garner para o rosto?

De acordo com a mesma fonte, o ingrediente que Jennifer Garner usa para o rosto é o ácido hialurônico em forma de cremes com texturas leves, ao contrário de outras mulheres da mesma idade.

“A atriz aposta no ácido hialurônico em sua rotina para hidratar profundamente e suavizar linhas de expressão, sem deixar uma sensação pesada na pele, mas mantendo esse efeito luminoso e hidratado”, afirma a mesma fonte.

Ao lado dos cosméticos com ácido hialurônico, Jennifer Garner também se declarou viciada em protetor solar durante o dia e também em retinol, um ingrediente com propriedades antioxidantes e antienvelhecimento.

Os especialistas recomendam começar com este produto de forma gradual. Se a tua pele for sensível, deves usar o creme com retinol apenas duas vezes por semana e apenas à noite. Depois, podes aumentar a frequência e os horários até que a tua pele se torne tolerante. Deve-se começar com produtos de baixa concentração (entre 0,1 e 0,3%), pois é a medida mais comum.