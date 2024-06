As revelações deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 8 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries

A palavra tem poder e você merece alguém que te valorize, que seja amoroso e que compartilhe com você o que há de bom e de ruim. Atitude positiva e decreto que aquela pessoa especial aparecerá aqui e agora.

Signo de Touro

Confie para que tudo flua como você espera. No amor, aquela pessoa especial vai te surpreender de forma inesperada, e você se sentirá em uma nuvem de felicidade. No entanto, também surgirão alguns medos, que aos poucos irão desaparecendo da sua mente.

Signo de Gêmeos

Você tem o direito de aproveitar o presente e planejar o seu futuro com aquela pessoa especial que atrai energias positivas, amor, respeito e muita paixão para sua vida.

Signo de Câncer

Se você se sente bem com o seu presente, por que danificá-lo com alguém que não o valorizou? Vire a página e siga em frente porque há alguém no caminho que está por você.

Signo de Leão

O tarot de hoje destaca que o seu carisma e boas vibrações serão as armas para conquistar e tudo está a seu favor para alcançá-lo.

Signo de Virgem

Cuidado, pois é algo temporário curtir com o ex e você vai acabar chorando pelos cantos novamente, então esteja preparado porque isso será efêmero. A pessoa ideal está mais perto do que você imagina, basta olhar em volta e você a encontrará.

Com informações do site Nueva Mujer