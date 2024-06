As jaquetas com pérolas são o complemento mais fashion para o seu visual e assim você pode usá-las em 2024

As jaquetas com pérolas são as mais fashion e glamorosas

Se quiser deslumbrar em 2024 com um look fashion e moderno, então deve adicionar ao seu visual uma jaqueta com pérolas, que é a maior tendência e também a mais glamorosa.

Este tipo de jaquetas são o complemento perfeito para um visual casual, confortável e fashion, e aqui nós te dizemos como usá-la e incluí-la nos seus looks.

Calça skinny com casaco de pérolas e tênis

Um visual muito confortável e fashion que você pode usar em 2024 pode ser composto por uma calça skinny bege com uma camiseta branca.

Adiciona a este traje uma jaqueta de ganga com pérolas e complemente com tênis brancos, uma bolsa chique, óculos de sol e jóias, e vai se destacar.

Jaqueta de pérolas com saia de ganga e top

Se quiser um visual sexy, mas glamoroso, pode usar uma saia curta de ganga com uma jaqueta de ganga com pérolas.

Você pode usar a jaqueta aberta com um top por baixo e complementar com botas brancas ou saltos se preferir, e vai brilhar como nunca antes.

Calças de ganga e top com casaco de pérolas

Também pode usar umas calças de ganga pretas, com um top ou body da mesma cor e complementar com um casaco de ganga com pérolas.

Combine este outfit com botas pretas e adicione óculos, uma bolsa chique pequena e um chapéu preto, se desejar.

Calças de couro e body com jaqueta de pérolas

Para um visual mais ousado, você pode combinar uma calça de couro preta com um body em tom neutro e complementar com esta jaqueta de jeans com pérolas.

Para este visual, você pode optar por saltos altos ou tênis brancos, dependendo da ocasião, e claro, combinar com uma bolsa chique e acessórios.

Calças de ganga e top com casaco de pérolas

Para um visual sexy, você pode combinar um shorts curto de ganga de cintura alta com um top e adicionar uma jaqueta de ganga com pérolas.

Complemente o traje com um par de alpargatas brancas ou bege e adicione uma bolsa no mesmo tom, além de óculos escuros.