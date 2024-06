Adeus aos cabelos grisalhos com a tintura de hena: 3 mitos e 3 verdades que você deve saber

A idade não passa em vão e um dos sinais são os cabelos grisalhos, que para muitos são detestáveis para milhões de mulheres. Tinturas e mechas ajudam muito a disfarçá-los, mas também danificam o cabelo, então se há algo natural que possa camuflá-los sem deteriorar a fibra capilar, é a henna, que por ser natural fará com que a cabeleira não perca seu brilho e vitalidade.

Na natureza, existem duas maneiras de manter o cabelo com sua cor como na adolescência. A primeira é a henna, composta pela trituração das folhas da árvore Lawsonia Inermis, que serve como um corante vegetal e também ajuda a nutrir o cabelo. Outra opção são os tinturas herbais, que contêm henna e plantas ayurvédicas.

Quando se fala de hena, surgem muitas dúvidas, pois há quem afirme que danifica o cabelo, que não cobre o suficiente ou que seu efeito não é duradouro. No entanto, muitas dessas dúvidas acabam caindo no abismo dos mitos. Este produto da ‘Pachamama’ pigmenta em tons de cobre, no entanto, se desejar outras tonalidades, como castanhos ou pretos, recomenda-se tinturas à base de ervas.

Entre os seus benefícios estão a prevenção da queda de cabelo e a não irritação do couro cabeludo, além de proporcionar mais brilho aos cabelos, ser um poderoso cobridor de cabelos grisalhos, reduzir a caspa e poder ser usado com frequência por não conter químicos.

Três mitos que você deve descartar

1. Cobrir completamente os cabelos grisalhos

Embora a henna cubra os cabelos grisalhos, o resultado pode variar. Pode ser necessário aplicar várias vezes para obter uma cobertura completa e uniforme dos cabelos grisalhos.

2. Deixe os cabelos grisalhos alaranjados

Isto é completamente mentira, pois a hena interagirá com a cor do cabelo que você tiver no momento em que o tingir. O mais comum é que no início, os fios brancos se tornem reflexos acobreados em cabelos castanhos e reflexos alaranjados em loiros claros. Não se nota a mudança de tom em cabelos pretos.

3. A cor desbota facilmente

Falso! Mesmo este produto natural “é uma tintura permanente, portanto não sai com as lavagens. A cor vai desaparecendo gradualmente, mas nunca desaparecerá completamente. (...) A duração da henna é maior, um tom intenso pode durar até 3 meses”, afirma o portal Henna Lovers.

3 verdades para compartilhar

1. Hidrate o cabelo

Este produto deixa o cabelo macio e sedoso. Especialistas neste processo de tingimento afirmaram que “a henna, por ser adstringente, em alguns casos, quando o cabelo está seco ou danificado, pode causar essa sensação de ressecamento, por isso é recomendável adicionar óleo natural à pasta de Henna”.

2. Coloração Permanente

A hena tinge permanentemente e a cor intensifica-se com o tempo devido à oxidação. Pode cobrir os cabelos brancos, mas o resultado será mais eficaz se usar hena de alta qualidade e seguir corretamente o processo.

3. Cores Limitadas

A henna pura dá uma cor avermelhada. Para obter outras tonalidades, ela é combinada com outras plantas como o índigo (para tons escuros) ou a cassia (para tons mais claros).