5 tendências de unhas parisienses que conquistam as celebridades e que você pode copiar com elegância

Se você é adepta de mudar suas unhas com frequência e está sem ideias, apresentamos a tendência das unhas parisienses, que estão sendo seguidas por Selena Gomez e outras celebridades que se contagiaram por elas. Não é segredo que a França é a capital da moda e uma grande inspiração para tudo o que representa o luxo e o glamour, razões pelas quais também nos fixamos nas mãos das mulheres locais.

ANÚNCIO

Atualmente, resgataram-se os modelos clássicos que nunca saem de moda e, com uma dose de top coat transparente, eles voltaram a se tornar um sucesso em festivais tão importantes como o de Cannes.

Assim é a nova tendência de unhas parisienses

De acordo com a Glamour, o termo unhas parisienses refere-se a essa manicure vermelho paixão, vibrante e sedutora, que estiliza as mãos e as faz parecer mais alongadas.

"Tom Bachik, o artista de unhas procurado por Selena Gomez, foi o responsável por esta obra-prima. A cor das unhas que ele também dominou, como um vermelho parisiense, destaca-se por ser um sedutor tom de cereja que traz luminosidade às mãos", explica a mesma fonte.

É por isso que temos visto o renascimento das unhas vermelhas em todas as suas tonalidades, incluindo o vinho, sob uma camada brilhante que as faz parecer mais polidas e sofisticadas. Preferencialmente um pouco alongadas para um melhor efeito.

Sua formalidade e sobriedade dizem tudo, mas também podemos brincar um pouco com elas adicionando outras chaves que realcem as unhas parisienses, como um toque de glitter, aplicações brilhantes, brincar com acabamentos foscos ou holográficos, adicionar um estampado de sua preferência, entre outras alternativas.

No entanto, com elas aplica-se o ditado de que menos é mais, pois quanto mais lisas estiverem, melhor será o efeito que darão ao seu visual.