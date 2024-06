Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 25 e 19

Tem gente que entra na vida dos outros só para contaminar e causar estrago. Não se deixe influenciar por quem não consegue superar os vícios e as teimosias no próprio caminho, o próximo a ficar no buraco pode ser você.

Virgem – Cartas 4 e 16

A intuição e a verdade dentro de você é o que irá ajudar a superar uma dificuldade que não o deixa tranquilo. Ao encontrar a resposta e se curar, a comemoração toma conta.

Libra – Cartas 5 e 35

Tem coisa que sai da vida para dar espaço para que a abundância se faça presente. Não é hora investir mais naquilo que atrapalha, esse é o seu atraso de vida. Viagens e mudanças podem acontecer para quem se abre para o novo.

Escorpião - Cartas 36 e 8

Quem abre o peito para viver o presente e se abrir a possibilidades, ganha surpresas do destino que podem mudar tudo. Desapegue de certos problemas e deixe eles irem embora de vez para parar de atrasar as coisas boas que o aguardam.