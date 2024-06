Pode pintar as unhas toda semana? Descubra a verdade

Quem nunca ouviu a afirmação de que pintar as unhas frequentemente faz mal? Este hábito, comum tanto em salões quanto em casa, ainda gera muitas dúvidas e é cercado de mitos. Para esclarecer algumas dessas questões, a especialista em unhas Pamela Juventino, da Sua Hora Unha, desmistifica três crenças populares sobre os cuidados com as unhas.

ANÚNCIO

Pintar as unhas toda semana: pode ou não pode?

Sim, você pode pintar suas unhas semanalmente. No entanto, é importante prestar atenção à biossegurança do local onde faz as unhas e às técnicas utilizadas. A exposição frequente a microorganismos e o uso excessivo de lixas podem enfraquecer as unhas. Pamela aconselha a verificar a higiene do salão, visitar a sala de esterilização e conversar com a manicure sobre os métodos de segurança utilizados.

Esmalte escuro fortalece as unhas?

Não, esmaltes escuros não fortalecem as unhas. A composição dos esmaltes claros e escuros é a mesma; a única diferença está na pigmentação. “Criou-se o mito de que esmaltes escuros deixam as unhas mais fortes, mas isso não passa de uma crença infundada”, explica Pamela. Portanto, escolha a cor que preferir sem se preocupar com o fortalecimento das unhas.

Remoção de gel sem danificar as unhas: é possível?

Sim, é possível remover o gel das unhas sem as danificar. Existem métodos seguros que incluem lixamento ou o uso de produtos específicos para remoção química. Esses produtos ajudam a evitar danos causados pelo uso excessivo de lixas. “A remoção química é o processo mais seguro para evitar danos às unhas naturais”, afirma a especialista.

Cuidados adicionais para manter as unhas saudáveis

Além dessas orientações, é essencial manter uma rotina de cuidados que inclua hidratação das cutículas e uso de bases fortalecedoras, especialmente se suas unhas estiverem fracas. Pamela reforça que as unhas são células mortas e não precisam “respirar”, mas cuidados adequados são fundamentais para mantê-las saudáveis e bonitas.

Fonte: Delas/ iG