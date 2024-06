O que são os ‘polka dots’? A estampa que rouba a coroa do animal print nesta temporada: como usar

Looks com estampa de bolinhas

Estamos a poucas semanas de dar as boas-vindas à nova temporada, e não se trata apenas de saber o que usar, mas também de saber quais peças de roupa serão tendência. Esta é a razão pela qual o animal print tem um novo ‘rival’, as ‘bolinhas’.

Chegou a estampa de ‘polka dots’, a nova referência da temporada, e não somos nós que dizemos, é proposto por Carolina Herrera, Maison Margiela e Balmain.

Esta é a razão pela qual meios especializados em moda propõem a estampa de bolinhas como a grande vencedora das tendências, retomando o nostálgico estilo dos anos 20, quando apareceu pela primeira vez no traje de banho da Miss América em 1926 e foi orgulhosamente usada pelas mulheres pin-up, revelando seu lado mais rock'n'roll.

Embora o tempo tenha passado por essa estampa famosa e tenha ido e voltado em diferentes ocasiões, as ‘polka dots’ estão de volta para se tornarem as favoritas das mulheres nesta temporada, demonstrando sua versatilidade.

O que são os 'polka dots'?

O animal print tem um concorrente forte nesta temporada, e são as 'polka dots' ou estampado de bolinhas, que se caracteriza pela sua essência divertida que brinca com o volume e os tamanhos, seja apostando em um estampado circular de tamanho médio e pequeno, até um tipo de trama muito mais uniforme.

Esta é a razão pela qual as ‘polka dots’ ou estampado de bolinhas se torna uma das opções mais divertidas, originais e versáteis desta temporada, tanto para um look de praia confortável e fresco, quanto para um outfit adequado para o escritório ou para um evento como convidada.

Como usar 'polka dots'?

As ‘bolinhas’ são favorecedoras dependendo de como as usamos. O tamanho delas costuma adicionar muito volume, o que pode ser desfavorável se você deseja esconder certos aspectos de sua figura. Além disso, um padrão muito chamativo pode ser prejudicial. Aqui está um visual para você usá-las com elegância.

Com jeans para um visual casual

Combine um conjunto de bolinhas com jeans e sapatos de salto alto, botas ou tênis, você terá um visual diferente e glamoroso.

Com saias midi

Combine uma saia midi de bolinhas com plataformas e uma camiseta branca básica, você terá um look chique e fresco nesta temporada, sem investir muito esforço.

Com jaqueta jeans e sapatos de salto alto

Para dar um toque elegante e chique ao seu look, você só precisa de dois elementos que são bastante comuns e básicos em um guarda-roupa: sapatos de salto e jaqueta jeans. Combine-os com uma calça solta de poá e uma blusa leve.

O vestido mais elegante

O vestido de bolinhas é um dos mais bonitos do mundo da moda, seja utilizando diferentes tamanhos ou formas soltas que o tornam um dos mais elegantes e sempre vencedores das temporadas quentes.