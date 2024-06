Mais confortáveis do que os mom jeans? Os ‘Dad Jeans’ estão de volta: prometem um visual chique e prático

As calças wide legs vieram para mudar o curso da moda, mostrando que não é necessário um visual justo para parecer sexy e exibir suas curvas, além disso, priorizam o conforto e são uma das peças mais valorizadoras da imagem que se impuseram como tendência.

Graças a esta 'invasão' de wide legs jeans em shoppings, designers e marcas têm revivido outros estilos retrô como calças boca de sino, baggy jeans, cargo e até bootcut, mas há outro estilo que está roubando a atenção e promete voltar a ser tendência em 2024.

Este ano parece que quanto mais largas as calças jeans, mais chiques elas são, e nos dad jeans você encontrará as vantagens dos anteriores, além de um extra, que fará com que você queira que façam parte dos seus looks diários, pois são perfeitos para todos e igualmente favorecedores.

Dad Jeans Pinterest (Pinterest)

O que são os ‘dad jeans’?

Há alguns meses, as calças jeans descontraídas com um toque masculino e rebelde se tornaram os grandes vencedores da temporada, esta é a razão pela qual os cargos com tons militares e os boyfriend se tornaram tão populares, no entanto, estes últimos podem ser confundidos com os dad jeans e aqui dizemos como diferenciar entre cada um e adicioná-los aos seus looks diários.

A diferença entre as calças ‘dad jeans’ e as calças ‘boyfriend jeans’ reside no seu corte, enquanto as últimas têm um formato folgado, descontraído e oversized, dando a sensação de ter sido realmente roubado do armário do teu namorado, as primeiras destacam-se pelo seu corte retro, que é quase reto, ajusta-se à silhueta e termina exatamente no tornozelo, muito ao estilo Steve Jobs, tornando-as assim numa peça muito mais funcional e menos casual, uma vez que não são tão ‘largas’ como as outras.

Como usar os ‘dad jeans’?

Se você deseja aderir a este tipo de peça com um estilo atemporal, que também é perfeita para usar no escritório, então aqui estão cinco looks que podem te inspirar e que provavelmente você vai adorar, vai querer experimentá-los todos e verá que se adaptam a qualquer ocasião.

Como se trata de um corte que não é tão favorecedor como outros, o melhor é combinar com peças justas ao corpo ou blusas românticas se deseja misturar o feminino e o masculino. O blazer sempre será seu melhor amigo.

Com blusas românticas

Combine o toque feminino com o masculino através do uso de peças românticas como esta blusa com laço no pescoço e ombros descobertos, adicione suas calças jeans largas e um par de sapatos de salto alto.

Para um visual casual e confortável

Para um visual casual, adicione um top justo que realce suas curvas, jeans largos e seus tênis favoritos. Se não quiser ’mostrar demais’, complemente com uma camisa oversized ou uma jaqueta camisa.

Dê um toque chique ao seu visual

Como especialista em moda, aposte numa camisa branca e numa calça jeans em tons escuros, complementando com os seus tênis favoritos.